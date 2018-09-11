突襲日交流協會 統促黨潑漆洩憤

2018年09月11日 00:58 中國時報 胡欣男 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

不滿日本人踹台南的慰安婦銅像，台南市議員謝龍介昨北上與國民黨台北市多名議員及候選人，至日本台灣交流協會抗議，期間雖有丟雞蛋行為，但未有大規模衝突。不料傍晚時，中華統一促進黨員李承龍等4人突襲該協會潑漆，揚言對腳踹銅像的日籍男子「宣戰」。

統促黨成員李承龍、邱晉芛、徐哲夫與蔣志豪4人，傍晚約5時30分，駕駛李的宣傳車，停在日台交流協會前，用大聲公抗議，表達在慰安婦議題上，對日本政府的不滿。駐守的保六總隊員警發現他們穿著雨衣，手提包裝過的油漆袋，趕緊上前制止。

4人陸續對大門口、員警身上，丟擲黃、白與藍色的油漆袋，3名保六員警與1名大樓管委員人員遭波及，身體多處、眼睛遭潑漆。李承龍嗆聲罵日方：「不要以為你們日本人可以在台灣耀武揚威，蔑視我們！」強調他不像國民黨那樣客氣。

松山警分局獲報前往，李仍持續叫罵，並與員警發生爭執，警方將李等4人帶回依妨害公務、傷害、公然侮辱等罪嫌偵辦，李坦承就是不滿日方腳踹慰安婦銅像，才會潑漆洩憤。

新黨台北市議員參選人林明正、蘇恆和新黨發言人王炳忠等，昨也號召民眾至日台交流協會聲援，並宣布會發起公投提案，要求台北市政府在台北市公共空間永遠豎立象徵對抗日本軍國主義的「慰安婦」阿嬤銅像，並在台北市各級學校發行補充教材，補正被「去中國化」、「美化日本殖民統治」的課綱，尤其一定要加入「慰安婦」是被迫的歷史真相。

(中國時報)