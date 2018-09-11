工研院投資台杉 挨告背信

國民黨團批工研院投資台杉未選任任何董監事，涉有背信罪嫌，昨到台北地檢署告發。圖為立委費鴻泰（右起）、曾銘宗、賴士葆、陳宜民之前赴監院陳情畫面。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國民黨團書記長曾銘宗、藍委賴士葆、費鴻泰昨到台北地檢署告發工研院投資台杉涉背信。曾銘宗表示，工研院是100％由經濟部主導的財團法人，工研院子公司創新工業技術移轉公司投資台杉公司7,500萬元，持股59.5％，竟為配合政府，迴避監督之不當政策，放棄合法權益，未選任任何董監事，涉有背信罪嫌。

派董監需政策決定

工研院則強調，創新工業技術移轉公司獨立自主營運，有獨立的董監事會，投資評估過程也經由其審核程序辦理，投資台杉案與工研院決策無關，工研院沒有參與，故並無涉及背信。行政官員則無奈表示，是否要派董監還需視高層的政策決定。

曾銘宗表示，台杉管理顧問公司資本額1.26億元，來自創新工業技術移轉公司的7500萬、行政院國家發展基金管理會投資的5000萬，各自持股59.5％、39.68％，其他還有台灣銀行投資100萬元、持股0.8％。但台杉董監事名單6人中，除了國發基金派2人擔任董事，台銀派1人為監事，「創新公司卻未選任任何董監事，涉及背信罪。」

曾銘宗質疑，創新公司是工研院百之百投資的子公司，到底是誰出面協調工研院，去投資台杉公司？此外，創新公司在台杉持股近6成，卻沒有派任何董監事，這是行政院交代，或經濟部？放棄對台杉公司的法定權益，這就是涉及背信罪。

未參與子公司決策

工研院昨日指出，創新公司為工研院自有資金成立的子公司，是國內第一家兼具技術移轉與創投服務概念的機構；主要透過整合技術、資金、人才與管理等資源，協助將技術能量擴散至民間，落實技術自主能力產業化，協助台灣產業升級。

工研院強調，創新公司獨立自主營運，有獨立的董監事會，投資評估過程也經由其審核程序辦理，選擇投資台杉案，與工研院決策無關，即便未來要派任台杉公司董事，也須由創新公司決定，工研院沒有參與，所以也無涉及背信。

費鴻泰則指出，台杉公司2席董事分別是龔明鑫、陳良基，代表國發基金，而台銀投資100萬元，占持股比例不1％，由朱澤民取得一席監察人席位。吳榮義、黃日燦、楊育民等董事並非法人代表，而是自然人身分代表，明明是工研院投資的子公司，為何是由自然人出任董事？這難道沒有「蔡友友」圖利、酬庸關係嗎？

轟圖利酬庸蔡友友

賴士葆痛批，民進黨執政之後，有權力就敢要錢、撒錢、搬錢，台杉公司推出台杉水牛1號、2號創投案，其中泛公股銀行持股高達6、7成，卻不受任何監督，他質疑台杉向銀行搬了105億元，簡直是「金融版鐽震案」。

(中國時報)

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