台人若領居住證 註銷戶籍

2018年09月11日 00:58 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

大陸開放台灣民眾申請居住證作為惠台措施，不過綠委王定宇提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正案，若台灣人領有中國大陸居住證，則比照現行設有大陸戶籍、持有大陸護照，將註銷台灣的戶籍。王定宇昨指，這修法提案是針對中國大陸反制，但不能讓台商和在中國的台灣人成為夾心餅乾，並在國家安全、國家忠誠度上取得平衡。

國台辦針對港澳台民眾自9月起可申請大陸居住證，引發外界關注。王定宇提出《兩岸人民關係條例》修法版本，擬將申領居住證後果情況，同樣比照設有大陸戶籍、領大陸護照。

提案說明指出，依據大陸的《居住證暫行條例》，可申領的台灣居民是指「在台灣地區定居且不具有大陸戶籍的中國公民」，等於規範的對象屬於中國公民，而獲准申請者會被賦予和擁有戶口的常住人口相同權益，並配發公民身分證號碼。

提案說明指出，在大陸的《中國國籍法》下，對並非中國籍的台灣人民申領居住證後，其國家效忠與投票、服公職及其他公民權利義務都會產生衝突；居住證裹上生活便利的糖衣，威逼利誘國人成為「中國公民」，再以戶籍與居住地二分表象，企圖規避台灣的《兩岸人民關係條例》。

現行《兩岸人民關係條例》明定，台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領有護照，否則將被註銷戶籍、喪失選舉擔任公職權利；王定宇版本則加上領有居住證文字，代表若修法通過，領有居住證將註銷戶籍及相關權利。王定宇昨在臉書表示，現在要考慮的是領受「大陸居留證」，跟領受大陸護照、或大陸設籍相比，是否也是一樣強度或更嚴重的動作。

據了解，此案尚未送到立法院議事處，而民進黨團內政委員會政策小組14日將邀請陸委會主委陳明通說明「中國核發港澳台居民居住證之因應作為」，屆時將會再討論此案。

(中國時報)