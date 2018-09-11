領居住證危國安 學者批太沉重

2018年09月11日 00:58 中國時報 呂佳蓉／台北報導

由政治大學法學院與陸委會主辦的「中國大陸發布實施港澳臺居民居住證申領發放辦法對台灣的衝擊與影響」座談會昨在台北舉行。政大國際事務學院副院長黃奎博表示，居住證不代表入籍中華人民共和國，因兩者並非同一種官方文件，而陸委會不排除要修法，並指稱有國家安全之疑慮，這對於申領居住證者太過沉重。

座談會主持人為政治大學法學院院長王文杰，與談人分別為三泰管理顧問股份有限公司林永法董事長、投資中國信息網社長李孟洲、台灣守護民主平台理事宋承恩與黃奎博。黃奎博從四個面向分析居住證的議題，包含大陸是否以此吃我方豆腐、台灣居民在大陸課稅的問題、居留證與入籍中華人民共和國的問題，以及中共對台統戰或實施法律戰的問題。

黃奎博指出，大陸將台灣居民視為「中國公民」是自1991年前總統李登輝時就開始，並非現在才開始；而我方有《兩岸人民關係條例》將大陸地區的人民指稱為「指在大陸地區設有戶籍之人民」。從法律上講，也不用想陸方吃我方豆腐，因為陸方有內部的考慮，我方有我方的主張。

有關課稅問題，他指出，2015年8月兩岸政府簽署《海峽兩岸避免雙重課稅及加強稅務合作協議》，若當時能夠落實此一協議，現在課稅就不是大問題，我方卻因內部政治因素，到現在還讓協議躺在立法院，非常可惜。

針對居住證與入籍中華人民共和國問題，黃奎博表示，雖然居住證有許多制度設計都是從中華人民共和國身分證而來，但二者並非同一種官方文件。陸委會說不排除修法嚴加管制，還指稱有國家安全疑慮，但國家安全是虛無飄渺的概念，若最後居住證演變成與入籍中華人民共和國戶籍有法律聯繫，他個人贊成政府採取嚴格動作，但在法律上都沒有時，以國家安全的大帽子扣上申領居住證者，實在是太過沉重。

(中國時報)