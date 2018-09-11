馬祖南北竿大橋 最快明年底動工

2018年09月11日 00:58 中國時報 葉書宏 ／連江報導 ／連江報導

馬祖人期盼數十年的南北竿跨海大橋終於露出曙光！行政院上月底審查馬祖南北竿跨海大橋可行性評估計畫，將由連江縣政府1個月內修正後報核。連江縣長劉增應表示，各部會樂觀其成，若後續綜合規畫順利，最快明年底、後年初可望動工，完工後南北竿僅需3至5分鐘車程。

連江縣共分為南竿、北竿、東引及莒光鄉等4鄉，位於不同島嶼，其中，南竿鄉為政治經濟中心、縣政府所在地，當地期盼南北竿跨海大橋多年，蔡英文總統、行政院長賴清德到馬祖視察時，劉增應更當面報告表達鄉親心聲，極力向中央爭取。

劉增應表示，馬祖鄉親都相當期待南北竿跨海大橋，全縣約有1萬3000多位居民，逾7成居住在南北竿，總工程經費約120億元、工期8年，以往南北竿交通都靠船隻接駁，每趟約20分鐘，完工後南北竿僅需3至5分鐘車程，大幅縮短島嶼間交通時間。

劉增應表示，馬祖目前有南竿、北竿兩機場，若大橋完工後，可關閉一座機場、擇一優化，不僅省下一座機場的營運、維修等費用，關閉的機場土地還可釋出，作為觀光、建設等其他用途。

劉增應強調，大橋可提供更安全、便利的交通，帶動產業再升級，促進馬祖整體發展，這是馬祖百年的核心建設。

據了解，南北竿大橋橋梁全長3.16公里，連結南竿復興村環保路與北竿白沙尼姑山，橋體主要設計為3跨式斜張橋，橋面路寬23公尺為雙向道，橋塔最高處總長約150公尺。

連江縣府工務處表示，工程技術面是可行的，另可參考澎湖跨海大橋或金門大橋興建模式，由國外引進機具配合，降低興建成本，提高工程效率。

(中國時報)