自主聯促聘管 反管派擬占領教部

2018年09月11日 00:58 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大新校長僵局難解，一群台大退休教授昨提出「撤換郭大維另換代理，重啟台大校長遴選」主張，並揚言不惜發動台大師生占領校長室、社會大眾占領教育部長室來達成目的。葉俊榮與學者們會談1個多小時，表示這對他未來採取動作是「助力」。

不過台大自主聯盟會長、政治系講座教授蘇宏達抨擊，那些有強烈政治背景的老師及政治運動者，迫不及待要摧毀大學自主和台大學術自由，實在非常危險。台大自主聯盟要求教育部立即聘任管中閔為台大新校長，以結束這場政治鬧劇。

台大法律系名譽教授賀德芬、土木系名譽教授蔡丁貴及中央研究院院士周昌弘等人，昨到教育部請願，要求廢止郭大維擔任台大代理校長，並改派代理校長辦理重啟遴選，於一定期限內完成遴選工作。

賀德芬表示，教育部長葉俊榮上任已兩個月了，「我們基於善意，這段期間容忍著他荒腔走板的奇言怪行，期待著他囗中有溫度的第三條路，直到他放棄為政策抗辯的職責，背叛－個長期做為行政法學者最低度的學術忠誠，摧毀政府法治的威信，是可忍孰不可忍？」

蔡丁貴則說，如果教育部未對他們的主張善意回應，那代表體制內行動已失效，他將發動台大師生占領校長室、社會大眾占領教育部長室，用較為激烈方式來達成訴求。

隨後，葉俊榮與這群學者會談一個多小時，據轉述，葉俊榮表示學者的請願讓他覺得「很溫暖」，對他未來採取動作是一項助力，他會好好想想學者們提的意見，並找台大校長遴委會召集人陳維昭及代理校長郭大維等人溝通，找出解決方案。

對於反管派直接到教育部施壓，台大自主聯盟難認同，他們昨天號召台大人一起到校長室，表達對台大的支持，堅決拒絕政治惡勢力侵入台大校園。

葉俊榮擔任教育部長後，揭示「管案是活的」，外界一度認為他要讓管中閔擔任台大校長。但據了解，上月21日葉俊榮致電陳維昭，表示先前兩度拜會所承諾的情勢有變，「原則上大方向不變，但需要一段時間靜待其變。」昨天葉俊榮又向反管學者示好，他內心到底什麼立場，讓人摸不著頭緒。

(中國時報)