發展電競產業 六都摩拳擦掌

電競成為年輕族群熱衷參與的活動，六都地方政府及市長參選人也紛紛推出相關政策及政見，盼能拉攏年輕選票。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導
民進黨高雄市長參選人陳其邁（右三）10日發表「電競六式、buff高雄」政策，擬在高雄打造全台第1個電競產業園區。（林宏聰攝）

電競產業方興未艾，民進黨高雄市長參選人陳其邁拉攏年輕選票，10日宣布「電競六式」政策，預告將打造全台第1個電競產業園區，他與現場電競學生選手們握手致意，並搬出電競術語，誓要建構相關產業鏈「buff（增強）高雄」；六都也採不同作法吸引年輕族群，爭取龐大的相關產業鏈。

陳其邁承諾 設產業園區

陳其邁提出「電競六式、buff高雄」政策，承諾打造電競產業園區、閒置空間租金減免扶植電競新創公司、發展完整產業鏈、吸引電競遊戲周邊產業、培育電競人才、爭取電競賽事在高雄舉辦，也打算找企業贊助成立在地戰隊。

他說，要將高雄打造成國際電競城市，韓國、大陸都重點發展電競產業，台灣中央、地方更應該把電競當一回事，才能持續領先；對手韓國瑜也跟進說，中華隊在亞運電競示範賽表現傑出，發展潛力十足，若當選高雄市長，也會全力發展電競產業。

台北市長柯文哲力挺電競產業，喊出「民間先行，政府支持」口號，北市府透過跨局處整合資源，短期以協助電競證明、相關競賽舉辦、扶植周邊產業、人才培訓等，長期計畫則是強化基礎建設及成立電競發展創新基地，並導入電競相關產業，成為電競發展、推廣、人才培訓基地。

北市跨局處 產官學合作

北市體育局指出，現階段電競推廣策略以「民間為主、市府為輔」，像是八德商圈封街舉辦電競主題活動、六都電競爭霸戰等，配合活動規畫電競體驗區、直播展演區、親子育樂、3C電子等四大主題區，透過產官學合作並與學校合作人才培訓，展現電競產業的蓬勃生機。

新北設基地 桃市開專班

新北市府今年8月於三重區成立全國首由地方政府設置的電競人才培育基地「新北電競基地」，提供電競相關專業硬體設施，提供玩家競賽、體驗，並透過產官學合作開辦9大類電競產業人才實務培育課程，預計年底前培育、媒合200個電競產業人才就業。

桃園市長鄭文燦認為，電競不僅是文化，也是新的運動方向，已率全國之先成立桃園市體育會電子競技委員會協助推動電競賽事，也結合17所大專院校和高職發展電競相關科系、專班和學程，培養電競人才，更和新加坡Sea集團結盟，安排電競遊學、電商遊學，並積極建置5G網路，將持續與產學界合作，成立更多以桃園為名的競賽或代表桃園出賽的隊伍，加速電競產業的發展。

(中國時報)

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