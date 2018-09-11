陸專業電競主播 年收入破億

2018年09月11日 00:58 中國時報 盧金足 ／綜合報導 林勁傑、／綜合報導

2017年大陸電競產業規模達800億人民幣，遊戲直播用戶1.4億，用戶直播滲透率高達70％，催生專業電競主播，不乏年收入千萬人民幣以上的網紅，如PDD、MISS等《英雄聯盟》主播，或是《王者榮耀》網紅「呆阿拿」等，身價堪比當紅一線明星，各大直播平台也相互挖角；騰訊等公司也靠電競、手遊帶來巨額收入。

以目前大陸電競業年收入呈金字塔結構，頂尖主播年收入逾5000萬元人民幣；以職業選手為主的第二層，年收入約500萬元至1000萬元人民幣；100萬元至500萬人民幣的第三層有200多人，不過，年收入不足10萬元的卻也比比皆是。

近年電競傳播管道不斷增加，業者估計，世界電競人口超過14億且持續高成長，電競世界大賽漸成為全球最受歡迎的運動賽事。

大陸調查機構資料顯示，2017年大陸電競遊戲市場使用者規模達到2.6億人，其中80％以上的電競公司、俱樂部、明星團隊都集中在上海，進一步分析原因為上海官方對電競業不吝支持。

如上海市政府頒布的文創「50條」提到，「鼓勵投資建設電競賽事場館，重點支援建設或改建可承辦國際頂級電競賽事的專業場館1至2個，規畫建設若干個特色體驗館」。

同時，業內「中國電競看上海」這句話，說明大陸最重量級的電競賽事幾乎都已落戶上海，像是DOTA2、英雄聯盟、王者榮耀等熱門電競遊戲均已落地開花。凡此種種，都更加鞏固上海在大陸電競領域中難以撼動的地位。

至於台灣電競選手，台中「閃電狼」電競選手黃熠棠（Maple）、盧禹宏（Betty）、陳冠廷、胡碩傑（蛇蛇），代表中華隊在亞運參加電競示範賽《英雄聯盟》項目獲銅牌。

才剛結束亞運賽事，下一站將到韓國比賽，征戰世界各國，獲年薪百萬待遇，也掀起「狼粉」追星熱潮，限量聯名商品曝光馬上秒殺，他們盼電競納正規運動，玩電競的孩子一樣能出頭天！

(中國時報)