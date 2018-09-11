發展聚落 忌跟風喊口號

2018年09月11日 00:58 中國時報 譚宇哲

國際電競風潮也吹到選戰中，六都今年以來爭相推出電競產業政策，電競儼然成為選舉年參選人的熱門政見，打造電競產業園區口號新穎，又可以爭取年輕選票，但電競市場在台灣方興未艾，不考量區域產業環境的特性，一昧喊口號爭相投入的結果，恐怕只會成為「蚊子產業園區」。

電競產業發展與市場需求息息相關，雖然全球電競人口、經濟已有一定規模和成熟度，但台灣人口僅2300萬人，單就起步階段的內需市場而論，並不需要太多的產業聚落，或者更應該說，許多地方根本沒有形成產業聚落的條件。

大台北地區有微星、威剛、宏碁、鴻海等電競相關企業群聚，堪稱六都之中最具電競產業園區發展條件的都會區，但地方政府目前都還在起步階段，像是新北的電競基地、桃園的電競委員會，培育人才和扶植產業有餘，要發展到產業園區，在確保效益能夠回收前，並非一蹴可幾。

中南部的台中、高雄固然也有電競產業需求，產業、人口密集度、通路及交通卻不比大台北地區，若要大舉招商進駐產業園區，對企業來說反倒像捨近求遠。

花錢找場地、購置硬體不難，難的是將人才、產業一路結合到市場規模，就好比良田水稻沒有近水可汲，最後只能被迫休耕。選舉期間各參選人爭相畫大餅，比誰講得美味可口，只要電競活動冠上產業名詞，年輕人喜歡，中產階級更愛，何樂而不為。

但如果不思考縣市特色及產業定位，只是一昧爭相跟風喊口號，反而無法整合台灣產業界力量形成「產業聚落」，更難以面對國際競爭，這是選舉口號之外，更須嚴肅面對的問題。

(中國時報)