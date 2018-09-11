國民黨翻轉中台灣 年輕選票論輸贏

2018年09月11日 00:58 中國時報 楊佳穎 、 周毓翔 ／巡迴報導 ／巡迴報導

張麗善之子張席維（右三）領軍，替張打造不同形象。（張麗善辦公室提供）

國民黨年底力拚「翻轉中台灣」，吸納年輕人選票是重點。黨籍雲林縣長參選人張麗善2014年輸給對手李進勇6萬票，其中有很多是年輕人，今年底再挑戰李進勇，張麗善決心要在年輕選票上扳回來，將空戰文宣全交給年輕人掌舵，並將選戰觸角向外縣市延伸，找回旅外雲林人，在哪裡摔倒，就在哪裡站起來。

4年前是怎麼敗的？張麗善無奈地說，當時全副心力都放在地方耕耘，未料到外地鄉親竟不認識她！張幕僚透露，鄉親返鄉遇到張麗善，開心衝去握手，卻錯叫「蘇治芬」，讓她耿耿於懷。

兒子張席維也說，上回選舉白天掃街走市場，晚上挨家挨戶敲門拜訪，民眾看見她都笑咪咪，張團隊自以為有票。未料投票那天，返鄉巴士載來一車車陌生年輕人，自己看了都嚇傻，全是沒看過、沒握到手的人，「最後票開出來我們輸6萬。」

記取上次挫敗經驗，張席維這次率年輕團隊操盤網路行銷，備有一支「影像軍」，規畫政見文宣外，對手若發動攻擊，他們隨時剪成帶子放在網路。

張麗善坦言，一開始不太接受年輕人的點子，但配合幾次後，發現效果不錯，就全面放手讓年輕人來。此外，張麗善這次也將作戰區域擴及外縣市，例如雲林人聚集的新北三重、新莊、板橋設置看板「阿罵叫你來雲林發展」，使用「阿罵」而非「阿嬤」，就是年輕幕僚的點子。

走入盧秀燕台中辦公室，塞滿了一箱箱文宣品。幕僚們各自忙著，盧則抓緊空檔看資料，談起年輕人，盧秀燕環顧四周「你看看我們辦公室就知道」，她的競選主委、總幹事都是六都中最年輕的。

盧秀燕發言人沈佑龍說，盧時常丟出新想法，要他們別做「小老頭」，她有很多新點子，帶領大家創新。例如，先前赴市場發送豬血湯，邀大家清肺抗空汙，反應相當好，就是盧的點子；她也時時挑戰夥伴，還有沒有更出格的想法?

年輕團隊推出T恤設計、MV拍攝，找素人拍美食節目，不只是打選戰，更要行銷台中。盧秀燕也希望夥伴們不只是做競選文宣，更重要的是表現自己才華。

日前推出MV「Have A Wonderful Day」，創作者就是盧辦祕書陳小八，從音樂、腳本、表演、剪輯，全是自己的構想，以年輕人角度檢視台中市的空汙、路不平與低薪問題，而解決的方法，盧秀燕豪氣地說，「就是我做市長。」

(中國時報)