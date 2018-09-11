鄭朝方聯手林智堅 徐欣瑩唱衰

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中國時報
／巡迴採訪

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方與新竹市長林智堅共推「大新竹共好」政策，兩人登記參選日還一起開胖卡唱歌，從竹市開到竹縣選委會，噱頭十足；但民國黨參選人徐欣瑩說，「誰會希望自己的縣長是跟班呢？」

鄭朝方以新人之姿投入竹縣選舉，在臉書上唱歌、直播、歌仔戲樣樣來，就是要令人留下印象。鄭朝方強調，網路是接收民意的重要平台，臉友在網路上反映不少解決交通問題的好意見，未來若當選，將和竹市在短期內建置「智慧交通管理平台」。

鄭朝方解釋，竹縣市是共同生活圈，僅隔著一條頭前溪，縣民看到新竹市翻天覆地改變，但回到縣區就會覺得還停留在舊思維，縣民會希望能跟新竹市一樣進步。

但外界認為，若兩人一直聯合競選，鄭朝方恐失去主體性；鄭則舉例，新竹關西的牛欄河上游位於桃園市，這塊需要跟桃園市協調合作，不必想得如此狹隘。

「大新竹共好」策略是否奏效？民國黨參選人徐欣瑩批評，民進黨是要把林智堅跟鄭朝方畫上等號，但林智堅不等於鄭朝方；她強調，林智堅做過立委助理、議員，但鄭朝方只做過歌手。

徐欣瑩直言，民眾一定會希望自己的縣長跟其他首長談話時，不會淪為二軍，不是變成小弟，甚至領導其他人；鄭朝方若選上後，竹縣反而變成竹市的「弟弟」。

徐說，若她當縣長，竹縣的主體性強，才能跟新竹市平起平坐，更自嘲「甚至我可能是大姐」。她說，不管是「跟誰選」，自己都會想盡辦法，該破解的破解，讓民眾清楚知道鄭朝方不等於林智堅。

(中國時報)

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