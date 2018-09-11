山竹轉強颱 最快周五發海警

山竹颱風最快周五發布海警，路徑以通過巴士海峽至東南部陸地機率最高，將對台灣東半部、恆春半島帶來豪雨，若路徑偏北至花蓮，北部、西半部雨勢將明顯增加。（中央氣象局提供）

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中國時報
、游昇俯／台北報導

山竹颱風逐漸增強，預計今晚轉為強颱，周五可能發布海上警報，周六、日對台影響最大，北部與東北部可能出現豪雨，周四（13日）將是觀察其路徑變化最重要時刻。另外鵝鑾鼻附近海面有一熱帶低壓，今日下半天可能成為今年第23號颱風「百里嘉」，花東與南部地區受其影響會有局部豪雨發生。

路徑變化周四最關鍵

氣象局預報中心主任呂國臣表示，目前我國與各國預報颱風路徑趨於一致，山竹持續朝向台灣及菲律賓一帶移動，前進方向受太平洋高壓主導往西前進，觀察其路徑變化，周四是關鍵日，15、16日將是影響台灣最明顯時刻，但長浪從13日就會影響台灣，東半部、北部、南部須慎防長浪。

呂國臣也提到，未來一周山竹颱風持續增強，大約到東經135度位置會北偏，因行經路線海洋熱含量高且風切小，有助颱風強度發展，預估山竹將是中颱上限至強颱規模，暴風圈也會繼續擴大。

氣象預報專員朱美霖表示，中颱山竹持續轉強，預計今日晚間8點轉為強颱。她強調，山竹的七級風暴風半徑達280公里，無論是否通過台灣陸地，對北部與東北部影響都會十分明顯。

熱帶低壓掃南台 仍有雨勢

氣象局表示，最快周五發布山竹颱風海上警報，因北部與東半部為山竹颱風的迎風面，因此會有明顯降雨，預計周五先影響東半部，周六、日北部連帶受影響。中南部則因位處背風區，且有中央山脈阻擋，待颱風中心到達台灣海峽內側後，才會開始降雨，雨勢也會相對較小。

另外，目前鵝鑾鼻東南東處海面有一熱帶性低壓，今日下半天可能會成為輕度颱風「百里嘉」，但因為成颱時已經遠離台灣，因此發布警報的機率不大。花東地區與南部地區受其外圍環流影響，今天仍會有局部豪雨發生，其他地區則因對流旺盛，會有午後雷雨發生，局部地區也可能有短時強降雨，北部地區因東北風轉為偏東風，溫度又會升高到31度。

(中國時報)

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