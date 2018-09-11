賴神氣象三期許 吳德榮批野心很大

2018年09月11日 04:11 中國時報 李宜秦 、游昇俯／台北報導 、游昇俯／台北報導

行政院長賴清德昨率領經濟部、水利署等官員視察氣象局，對氣象局提出三點期許，包括最正確的預報、最即時的預報、最全面的服務，氣象專家吳德榮不以為然，直說「野心很大」，指賴清德提出的目標不夠具體，且僅有目標沒有資源，「是又要馬兒好又要馬兒不吃草嗎？」

賴清德視察中央氣象局，期許氣象局能做到三點。第一，做最正確的預報，不管颱風路徑、雨量下在哪，都能提供最正確的預報；第二，提供最即時的預報，氣候變遷愈來愈嚴重，瞬間差異很大，希望氣象局掌握每一分鐘變化，將訊息及時提供社會應用；第三為「最全面的服務」，氣象資料不僅提供政府參考，士農工商無論陸地、山上、海上都需要，也要兼顧各行各業民眾。

吳德榮對於賴清德所提出的三點期許感到無奈，直說「賴清德野心很大」。

吳德榮表示全世界每一個國家都希望氣象預報能全面、準確，但每個國家投入資源多寡不同，所做出的成效自然不同，「不是長官需要或是拼命就能達成，投入資源比別人少，有什麼立場要求做到的比別人多？」，而氣象局身為下屬，也不敢反駁長官意見，但大家心知肚明，「一分耕耘一分收穫，天下沒有白吃的午餐」。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明說，颱風本來就是時時刻刻都在變動，因此預測的不確定性也會提高，並不是說花多少錢就會立刻有進展。他提到氣象局的預算相比他國相對較少，不過各國氣候條件不同，所遇的問題也都不盡相同，難以實際比較。

(中國時報)