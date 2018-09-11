南山人壽境界成就計畫上線

在員工全心投入相關作業下，南山人壽打造「境界成就計畫」新系統正式上線。（南山人壽提供）

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中國時報
／台北報導

南山人壽昨宣布，「境界成就計畫」正式上線，透過完整的作業系統相互連結，已成功發出第1張新台幣保單；南山人壽在全新的系統平台協助下，將能更直接主動接觸客戶、全面升級客戶體驗，提供客戶的即時需要，邁向服務的新里程碑。

新系統順利上線之際，南山人壽強調，感謝全體保戶以及業務夥伴，因為在新系統準備上線期間，調整部分服務所帶來的不便，獲得保戶、業務夥伴的包涵，使「境界成就計畫」新系統順利完成。

南山人壽新系統已全面完成保險各階段的作業流程，包括從前端的保障分析、建議書、保單受理、核保，保單契約服務，以及各項理賠等服務，全都在新系統順利地完成。

在完整的作業平台下，同步串連投資、財務會計、經營績效管理等系統，南山人壽能即時快速反應外界變化，提升營運效能。

據了解，這套歷經4年半開發、測試及上千萬筆資料轉換作業的「境界成就計畫」，不僅是系統升級專案，更是全面性的企業轉型計畫，透過系統相互連結，將南山55年來累積的上百套複雜資訊系統，整合為單一完整平台，提升南山人壽整體資訊及科技能力，並進一步整合內部組織與作業流程，增加企業競爭優勢，奠定永續成長基礎。

為讓客戶有全新體驗，新系統平台也將於9月17日起正式提供專屬的客戶入口網站，以嶄新風貌，提供全新數位服務；客戶入口網站將彙整「壽險保障」、「醫療保障」、「保險理財」3大面向，協助客戶檢視個人終身保障的變化與趨勢，並依據人生階段的保障需求，量身訂作最佳化的保障組合，協助客戶主動管理風險，建構全方位的保障。

南山人壽表示，將持續發揮保險核心價值，結合「境界成就計畫」新系統帶來的科技力，持續推出符合客戶需求的優質服務與創新商品，成為保戶心中首選的保險公司。

(中國時報)

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