王國材接手圓山 強化俄國市場

2018年09月11日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

圓山大飯店昨（10）日舉行第十五屆董事長交接，原任董事長張學舜交棒給新任代理董事長王國材。王國材表示，上任要強化俄羅斯及國民旅遊市場、形象及數位轉型、解決公共運輸問題。尤其故總統蔣經國夫人蔣方良是俄國人，今年9、10月將邀請俄羅斯採線團來台入住圓山，連結台俄故事，吸引外國遊客造訪。

王國材表示，政府推動俄羅斯來台觀光市場，圓山會加強俄羅斯市場行銷，像是前第一夫人蔣方良是俄國人，若加以包裝故事連結，應會讓俄羅斯遊客有感；另外圓山大飯店是由蔣宋美齡組成「台灣敦睦聯誼會」接手經營，也是許多外國元首、政要訪台下塌飯店，再更早是日本神社，歷史地位、文化價值豐富，若注入現代元素，才能迎合各年齡層旅客的需求。

除了外國旅客市場，圓山飯店也要推動國民旅遊專案。王國材說，國旅去年有1.8億人次，預計推動8000元國旅套裝行程，吸引國旅卡使用者，例如結合高雄圓山大飯店住宿與澄清湖的休閒活動等。

還有圓山形象及數位轉型，圓山歷史地位與豐富的故事，濃厚的中式建築，正是吸引旅客的造訪的因素。希望透過大數據分析、AI、網路平台加強飯店管理與宣傳行銷，確認旅客對圓山飯店的喜好，多重點行銷，提升圓山在世界的能見度，吸引世界各國的旅客前來。

王國材也希望解決公共運輸問題，台北和高雄圓山飯店公共運輸不易到達，是旅客最常反映的，台北圓山捷運站接駁車要設立站牌，讓搭乘的客人更迅速找到位置；也會再和高雄市政府討論電動公車接駁衛武營捷運站與圓山飯店的可行性。有便利的交通，才能讓旅客前來飯店消費。

(中國時報)