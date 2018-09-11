台灣蘋果供應鏈 憂斷鏈危機

2018年09月11日 00:58 中國時報 黃有容 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

美總統川普來硬的，要求蘋果回美生產，引發外界關切台灣蘋概股供應鏈恐衍生斷鏈危機。（路透）

美總統川普籲蘋果回美生產，不要把生產線設在大陸，藉以避開陸美貿易戰衝擊，但卻引發外界擔心台灣蘋果供應鏈因此衍生「斷鏈」危機！

和碩董事長童子賢指出，誠如蘋果提交給美貿易代表署辦公室（USTR）信件所言，川普的貿易措施恐傷害美經濟，導致當地消費者購買蘋果產品費用攀升，唯蘋果最大附加價值在品牌、軟體、服務及行銷等面向，過度強調大陸工人幫蘋果製造多少手機這屬政治訴求，卻非明智作法。

對下游廠商影響較大

川普的態度衝擊蘋概股股價，蘋概股面板廠商表示，目前還沒聽到什麼明確消息，不過，要求蘋果生產線遷回美國，牽扯範圍很大，就算真要遷移也不是馬上就能完成的，要評估影響「還太遠」！另有廠商指出，供應鏈的搬遷應對下游廠商影響較大，像觸控面板屬於中上游廠商，晶圓是更上游廠商，不太可能遷廠。

業界人士指出，蘋果供應鏈分得很細，有面板、鏡頭、機殼等等，每個銷量都很大，不可能全回到美國，目前要遷回到什麼程度，尚無法得知，若單是回美組裝是有可能的，但這與要求各零組件都到美生產是兩碼事！就現階段發展，尚須等遭川普將了一軍的蘋果定調，日前蘋果向美政府提出建言，但就川普回應來看，顯然美政府並未理會。

股王大立光指出，主要產線都在台，受陸美貿易戰影響本來就較小，對川普喊話，未來可能有什麼影響，現在都是未知數。仁寶發言人呂清雄則低調表示，客戶最大，將配合客戶要求辦理。

另有蘋果供應鏈業者指出，目前影響最大的就是生產基地集中放在中國大陸的廠商，若蘋果與美政府的溝通最後無效，這些尚未分散生產基地的業者，一時間難以挪移產線，勢必首當其衝。

生產蘋果被動元件等零組件的台達電主管指出，台達電生產據點本就分散．早就在不同地方布局，且日前還進一步落實分散策略，如正進行的泰達股權收購。

組裝業者說衝擊有限

組裝業者說，就手機整體市場分析，川普核心考量鎖定的美國市場約占2成至2成5，這也意味其他7成5至8成市場不受影響，衝擊不會如現在外界想得嚴重。

(中國時報)