空頭打趴蘋概股 台股跌破年線

2018年09月11日 00:58 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

美國總統川普又攪局，放話要蘋果相關產線要搬回美國，否則將被課徵高關稅，陸美貿易戰氣氛再升溫；川普一席話，觸動蘋概股敏感神經，不僅成殺盤重心，也讓台股大跌逾121點，不僅跌破年線，1萬800點關卡也再度失守，終場以1萬725.8點作收；摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，川普動作頻頻，全球貿易戰火恐持續擴大，外資對亞股買少賣多，亞股投資氣氛備受挑戰。

蘋概股遭空頭打趴，不僅鴻海收盤股價75.1元、創近27個月以來新低價，大立光昨跌幅更達7.8％；國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，大立光跌幅深，還反映了8月營收不如預期的因素，但美國蘋果本尊股價還在歷史高點附近盤旋，顯示基本面沒有太多疑慮，預估1、2個星期的震盪整理，就出現跌深反彈的跡象，台股預估1萬600點低檔有撐。

張致寧分析，川普除威脅大陸很快對2000億美元的進口商品加徵關稅，更準備好對大陸進口的另外2670億美元商品徵稅，除此之外，川普還揚言下個目標瞄準日本，種種跡象顯示貿易戰火恐進一步擴大，首當其衝的是亞股投資氣氛備受挑戰，上周不僅主要亞股幾全下跌，外資對亞股的布局態度也轉為買少賣多。

蔡明翰認為，貿易戰是政治問題，只要沒有演變到系統性的風險，通常是來得快、去得快，以貿易戰開打、台股跌破年線的經驗來看，通常震盪整理1、2個星期，且外資對台股看法由多轉中性，因此，預估下跌空間不大，建議持股謹慎，不要過度砍殺、持續追空。

(中國時報)