重挫121點 金管會指跌幅過大

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中國時報
／台北報導

美國總統川普呼籲蘋果應將產線從大陸移回美國，導致昨（10）日蘋概股下跌，台股受到影響，重挫121點。金管會主委顧立雄認為，主要是消息面影響，台股基本面數據不錯，對於蘋概股，他表示蘋果供應鏈有需求，並不擔心，不過也坦言昨日確實「跌幅過大」。

顧立雄昨上午出席金融研訓院「芬恩特創新聚落」揭幕儀式時，被媒體問到股市跌破年線，先以「還沒了解股市情況」回應，接著詢問現場記者「成交量是多少」，稍晚參加「金管會新版公司治理藍圖研討系列－董事的『職』與『權』」活動，會後受訪時指出，「看相關跡象應該還好」。

台股重挫121點，顧立雄表示，現在是受到一些消息面影響，但是基本面看來數據都還不錯，稅前淨利年增10％，營收年增20％，外資昨日也買超40億元，認為情況「還好」，不過跌幅確實過大。

對於川普的呼籲可能影響到台灣的蘋概股，顧立雄則有信心地表示，蘋果無論把產線移到哪裡去，需要的零組件等，還是需要相關蘋概股的支撐，並不擔心。至於關稅提高會不會有影響，顧立雄笑一笑說，「日股反而上漲啊」，表示會再持續關注。

另外，針對《公司法》修正案擬定11月上路，其中「大同條款」正式施行後，可能引爆「市場派」的「上位戰」，而保險業大多持有不少上市櫃公司股票，可能會被「揪團」湊齊過半股權，召開臨時董事會；顧立雄指出，據規定，只要參與那5成就屬「共同召集」，形成對經營權的挑戰，違反《保險法》禁止透過第三人以任何方式介入經營被投資公司的規定，顧明確表示，希望保險業不要，也不能「參戰」。

(中國時報)

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