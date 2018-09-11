川普籲返美生產 福特打臉說NO

福特宣布，不會將大陸製造的Focus Active車款引進美國銷售。川普總統9日對此開心表示，福特可回美生產該車款，但隨即遭福特無情打臉。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

美陸貿易戰日趨白熱化，部分美國企業為避開高關稅，取消從大陸進口商品的計畫。福特汽車（Ford）近日宣布，不會將大陸製造的Focus Active車款引進美國銷售。川普總統9日對此開心表示，福特可以回美國生產該車款，但隨即遭福特無情打臉。

福特汽車於8月31日發布聲明，宣布不會將大陸生產的Focus跨界版Active車款運回美國銷售。川普見機不可失，在推特上貼文宣告關稅戰正展現成效，「這只是剛開始而已，這款車現在可在美國製造，福特也不用支付關稅！」結果福特立刻再度發聲明指，「不打算將掀背車生產線從中國移回美國」。

福特原本計畫，2019年下半年將新款Focus Active引入美國市場。該公司上月底稱，川普政府對大陸製造的汽車加徵25％關稅，已損及車款獲利能力。

福特發言人萊文回應川普推文時還補刀說：「由於年銷量不到5萬輛，加上考慮到競爭因素，在美國製造Focus Active根本無利可圖」。

低銷量的Focus Active在美停售，對福特影響不大，因為該車款仍將在國外持續生產銷售，且該公司每年在美國本土市場可銷售超過250萬輛汽車。但若美國與大陸、歐洲甚至加拿大的貿易戰持續升溫，整個汽車產業恐怕都會受到嚴重衝擊。

(中國時報)

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