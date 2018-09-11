倆好球紀錄片 點閱逾630萬人次

中信兄弟人氣球星彭政閔（右）、新竹縣關西國小棒球隊總教練紀諺廷，感性分享對棒球的堅持與熱愛。（中信金提供）

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中國時報
／台北報導

一部13分鐘的紀錄片，描述宜蘭縣三星國小少棒菜鳥球員與暖心小隊長的情誼，真實呈現孩子對棒球的感人故事，中國信託最新品牌形象廣告「倆好球」上線一個月以來，點閱已高達630多萬人次，逾13萬人次按讚、留言及分享，在網路上掀起一股討論風潮。

為讓社會大眾深入了解少棒隊於臺灣社會存在的意義，中國信託昨（10）日特別在台北誠品信義店舉辦「倆好球 我們為什麼愛棒球」座談會，邀請中信兄弟人氣球星彭政閔、新竹縣關西國小棒球隊總教練紀諺廷及國立中正大學教育學研究所教授鄭勝耀，分享自身經驗與見解，現場湧入超過200位關心棒球的民眾，場面熱烈。

彭政閔感性地說，棒球路不好走，但只要堅持努力就可以離目標更近。新竹縣關西國小棒球隊總教練紀諺廷認為，教練應該因材施教，讓小選手不只以加入職棒球隊為目標，而是可以從棒球運動中訓練團體生活與紀律。

中正大學教授鄭勝耀則提到「棒球教育」與「棒球訓練」之間相互影響，加入少棒隊，不僅可以讓小朋友透過棒球保持身體健康，更有機會學習廣泛知識，豐富人生厚度。

座談會特別首播近期在網路上熱烈詢問的「倆好球」紀錄片主題曲「棒球小子」MV，這首主題曲由宜蘭縣三星國小棒球隊的小朋友作詞，將球場上加油打氣的口號以RAP呈現，歌詞提到「隊長隊員打擊非常頂尖，不願被人超前，為了夢想勇往直前，接受教練磨練，比賽對手都被電，上壘快如閃電，微笑是我們的經典……」道盡小球員練球比賽的酸甜苦辣。

為感謝大家支持棒球，座談會中宣布，目前於「Home Run Taiwan」粉絲團舉辦為「倆好球」影片按讚、留言或分享，即贈送5000顆國際賽事指定用球至全臺100所少棒隊「百校贈球計畫」，加碼至6000顆球，期盼更多小球員因此受惠。

(中國時報)

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