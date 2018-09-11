量變到質變 菁英不摻水

2018年09月11日 00:58 中國時報 簡立欣 ／綜合報導 ／綜合報導

其實大陸海歸潮大概從10年前就開始了；不過當時輿論擔心海歸「人數多、菁英少」，近年因為有政策扶持，高端人才回流的意願才增強。

2013年大陸曾統計留學人員回國總數，從1978年改革開放起算，35年累計已達到109萬人；其中從2008到2013年5年內回國達到近80萬人，是前30年的3倍。換句話說，2008年就開始有海歸現象。

不過當時發現，海歸的學位，博士和學士僅各占1成，碩士占了8成之多，且逾半是在國外只讀1年就拿到學位、被認為成分很「水」的碩士生。

大陸中央政府也知道這個人力資源的缺憾，因此從2008年起推出「千人計畫」即「海外高層次人才引進計畫」，在國家重點創新專案、實驗室、中央企業（央企）和國有金融機構、高新技術開發區等先後引進約2000名人才；2011年起又推出「青年千人計畫」，每年引進約400名海外優秀青年人才。

其他配套措施包括：建立留學歸國人員創業園；中央和地方政府雙軌制，為海外學子歸國創業推出專案孵化、資金支援、稅務減免、一線城市落戶等優惠政策；主動出擊到國外招聘，有效吸引了大量高端人才回國。單單2017年，大陸留學生就有48.09萬人選擇回國，其中獲得碩博學歷及博士後有22.74萬人，人數已超過當年新出國人數。

(中國時報)