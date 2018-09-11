喝洋墨水 7成6只想增加閱歷

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中國時報
／綜合報導

全球化智庫（CCG）與智聯招聘近日聯合發布《2018年中國海歸就業創業調查報告》，發現陸生留學更趨理性，「體驗他國文化、生活，豐富個人閱歷」是他們出國留學主因，占比達76％，而非單純提高學歷和技能；但另一方面研究也發現超過8成「海歸」收入低於預期，1／3月薪不到6000元人民幣、合台幣約2萬6000元。

「隨著大陸不斷深入參與全球化發展，愈來愈多大陸學生出國是為了體驗異國文化、增加閱歷，而非功利性地拿到學位！」全球化智庫（CCG）副主任苗綠表示，現在大陸中產階級家庭讓孩子留學，更大程度上是「投資」在孩子的國際化視野，培養多元思維和自主學習能力。

調查發現，受訪的97％海歸陸生自認回國後能夠融入社會，且61％的海歸群體回國後是回到自己的家鄉，而不是往大城市發展；僅13％海歸遷往北京，8％遷往上海，7％遷往廣東。

當然，海歸人數變多，以往「喝洋墨水鍍金」概念也就大大降低，甚至多數海歸認為自己目前工作有「學用落差」，僅28％認為所學和工作能夠匹配。這在一定程度上影響了海歸群體對個人發展的預期。

值得一提的是，半數受訪者認為自己「所學知識與實際應用脫節，缺乏實踐經驗」，成為求職過程最大障礙。此外，「不瞭解大陸的就業形勢和企業需求」也是海歸的一項主要劣勢。說明受訪者在海外求學時，與大陸國內資訊脫節，依然是一個非常嚴峻的問題。

令人關注的收入方面，不到1％海歸認為「收入高於甚至遠高於預期」；僅19％認為「工作收入基本符合預期」；認為收入水準「低於預期」和「遠低於預期」的分別占49％和31％。換言之，雖然海歸群體的整體收入比2017年高，但80％海歸認為收入水準低於預期。

至於海歸究竟賺多少？根據海歸稅前月薪分布調查，近7成海歸稅前月薪是6000元人民幣以上，但從單項對比來看，6000元及以下群體占比最高，是33％。

(中國時報)

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