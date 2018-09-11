翻轉 淘寶變天貓 張勇打造雙11

圖為2015年11月12日晚，工作人員在浙江省溫州市龍灣申通快遞分公司的一處分揀中心加班分揀包裹。（新華社）

友善列印
中國時報
林勁傑／綜合報導
阿里巴巴集團現任首席執行長張勇（小圖，路透）將接替主席一職。圖為2017年11月12日，張勇發表談話，背後螢幕顯示前一天客戶們在「光棍節」消費的金額。（美聯社）
張勇小檔案

張勇加入阿里巴巴11年，首個代表作是「天貓商城」，更一手打造「雙11」購物節成全世界最瘋狂的購物盛會。張勇曾發下豪語，到2020年阿里的GMV（網站成交金額）要達1兆美元，2036年服務全球20億消費者、盈利1000萬個小企業，及創造1億就業機會。

張勇自2007年加入阿里巴巴以來多次主導公司關鍵性變革。2009年3月，張勇接手處於困境的淘寶商城，以內部創業姿態，主導天貓崛起，在阿里原有商業模式，創造賦予全球品牌的新模式。最亮眼的是他把11月11日大陸網友暱稱的「光棍節」，打造成全新的「雙11」狂歡購物節。

購物節迄今已舉行9屆，商品交易總額（GMV）也由第1屆的5200萬元人民幣逐年翻倍遞增，至去年已達1682億元，增長超過3200倍。參與雙11的商家數由首年的27家，一路成長到去年超過14萬家。去年購物節，阿里僅用3分01秒，就達成100億元成交額；1小時49秒，成交額突破571億元，超過2014年雙11的全天成交額。

張勇重新設計淘寶的商業模式，隨後傾全集團之力使手機淘寶成為全球最大的移動電商平台。奠定阿里從PC端向移動網路變革的重要基礎。

張勇主導投資蘇寧、銀泰，入股高鑫零售，收購餓了麼，和星巴克等國際品牌達成全面合作，使線上、線下融合的新零售成為全球商業關鍵字。按阿里內部流傳的說法，張勇是「在高速公路上換引擎的人」，他帶領的阿里早已超越電商公司，徹底蛻變為以大數據、金融、物流、雲計算為場景的數位經濟體。

(中國時報)

重挫121點 金管會指跌幅過大 堅持開放 陸孕育更多馬雲們

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。