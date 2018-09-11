翻轉 淘寶變天貓 張勇打造雙11

2018年09月11日 00:58 中國時報 林勁傑／綜合報導

阿里巴巴集團現任首席執行長張勇（小圖，路透）將接替主席一職。圖為2017年11月12日，張勇發表談話，背後螢幕顯示前一天客戶們在「光棍節」消費的金額。（美聯社）

張勇小檔案

張勇加入阿里巴巴11年，首個代表作是「天貓商城」，更一手打造「雙11」購物節成全世界最瘋狂的購物盛會。張勇曾發下豪語，到2020年阿里的GMV（網站成交金額）要達1兆美元，2036年服務全球20億消費者、盈利1000萬個小企業，及創造1億就業機會。

張勇自2007年加入阿里巴巴以來多次主導公司關鍵性變革。2009年3月，張勇接手處於困境的淘寶商城，以內部創業姿態，主導天貓崛起，在阿里原有商業模式，創造賦予全球品牌的新模式。最亮眼的是他把11月11日大陸網友暱稱的「光棍節」，打造成全新的「雙11」狂歡購物節。

購物節迄今已舉行9屆，商品交易總額（GMV）也由第1屆的5200萬元人民幣逐年翻倍遞增，至去年已達1682億元，增長超過3200倍。參與雙11的商家數由首年的27家，一路成長到去年超過14萬家。去年購物節，阿里僅用3分01秒，就達成100億元成交額；1小時49秒，成交額突破571億元，超過2014年雙11的全天成交額。

張勇重新設計淘寶的商業模式，隨後傾全集團之力使手機淘寶成為全球最大的移動電商平台。奠定阿里從PC端向移動網路變革的重要基礎。

張勇主導投資蘇寧、銀泰，入股高鑫零售，收購餓了麼，和星巴克等國際品牌達成全面合作，使線上、線下融合的新零售成為全球商業關鍵字。按阿里內部流傳的說法，張勇是「在高速公路上換引擎的人」，他帶領的阿里早已超越電商公司，徹底蛻變為以大數據、金融、物流、雲計算為場景的數位經濟體。

(中國時報)