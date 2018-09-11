堅持開放 陸孕育更多馬雲們

2018年09月11日 00:58 中國時報 陳柏廷

阿里巴巴集團董事局主席馬雲，預定1年後交棒給現任執行長張勇，這不單純是馬雲「急流勇退」，更標誌著大陸將迎來「後馬雲時代」。事實上，馬雲與阿里的成功史無疑是一部大陸改革開放史，展現大陸擁抱世界、向全球大喊「芝麻開門」；而不諱言，在陸美貿易戰打得火熱當下，大陸如何持續營造出，能夠孕育更多「馬雲們」的開放環境，仍是首要之務。

馬雲儘管是1年後交棒，但可確定的是他真的要從阿里巴巴功成身退了。而馬雲交棒這件事，絕非僅止於個人急流勇退，是必須放在一個大陸將迎來後馬雲時代的大框架下看待。

坦白說，馬雲與阿里巴巴在全球發展的成功史，其實是一部大陸改革開放史，馬雲也曾多次公開表示，沒有大陸的改革開放，就沒有馬雲，沒有大陸前領導人鄧小平，就沒有阿里巴巴。

上面的話，在一定程度上反映出「時勢造馬雲」的不爭事實，但持平的說，馬雲所展現出來的開放、創新的企業家精神，也不斷地將大陸推向全世界，向全世界重新定義大陸企業家的形象。

在陸美貿易戰打得火熱的當下，面對川普政府磨刀霍霍，北京方面，除了拿出妥善政治外交的策略外，還需要堅持住改革開放的力度，也唯有如此，才能在後馬雲時代，孕育更多「馬雲們」，這可能才是大陸打贏貿易戰的終極武器。

(中國時報)