俄經濟論壇 習近平3會普丁

2018年09月11日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

第四屆東方經濟論壇今日登場，大陸國家主席習近平將出席和俄羅斯總統普丁會晤，展開「點穴式外交」。（美聯社資料照片）

在俄羅斯遠東海參崴舉辦的第4屆東方經濟論壇今日登場，大陸微信公眾號「牛彈琴」評論稱，大陸新一輪外交攻勢又開始了，「點穴式外交」重出江湖，特徵是「短、平、快」，大陸領導人一次只訪問一個國家，時間緊湊。此次訪問非比尋常，在陸美貿易戰的大背景下，更顯意味深長，而且不僅侷限於陸俄雙邊，更影響東北亞區域合作。

影響東北亞區域合作

針對第4屆東方經濟論壇11日在海參崴登場，「牛彈琴」評論指出，以往大陸領導人出訪，往往是多個國家一路訪。

然而，「點穴式外交」定義非常明確，只訪問一個國家，這頗似武俠小說中武林高手「短、平、快」的點穴手法，不僅務實，時間緊湊，而且內容豐富、成果豐碩。

文章稱，事實上，點穴式外交並不常用。過去4年，總共5次，包括2014年2月出席俄羅斯索契冬奧會；2014年7月訪問韓國；2014年8月訪問蒙古國；2015年10月，訪問英國；以及今年9月出席東方經濟論壇。

其特點在於，五次出訪，四次都是去鄰國；其中兩次還都是去俄羅斯；除俄羅斯外，三次都是國事訪問；去俄羅斯則都是特殊的外交訪問。習近平此次出訪，將是他今年與俄羅斯總統普丁的第3次會面。

新一輪外交 短、平、快

文章稱，2015年大陸外交最漂亮一仗就是亞投行橫空出世。雖然美國日本極力抵制，並施壓其他國家拒絕參加，但英國卻不顧美國反對，率先公開宣布加入亞投行，從而形成骨牌效應，西方國家紛紛加入，美日封鎖成為泡影，陸英關係也進入前所未有的密切期。

文章強調，這次的點穴式外交非比尋常。世界正面臨百年未有之大變局，大陸崛起更需要一個和平穩定的周邊環境。五次點穴式外交，四次在鄰國，兩次又在俄羅斯，更可見大陸外交的重點所在。

放在陸美貿易戰的大背景下，這次點穴式外交更顯意味深長。而且不僅侷限於陸俄雙邊，對東北亞區域合作都將有深遠影響。「這個秋天，一場外交大劇已開始上演。」

(中國時報)