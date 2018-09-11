陸俄經濟結盟 遠東添新動能

2018年09月11日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

第4屆東方經濟論壇今日登場，中共黨媒《人民日報》海外版刊文稱，與往年相比，今年的東方經濟論壇格外引人注目，這也是大陸國家元首首次出席東方經濟論壇。

此次共有四大看點，其一是看遠東地區新發展；其二看陸俄關係新成果；其三看「東北－遠東」合作新氣象；其四則看區域合作新機遇。論壇將為推動開放型世界經濟作出更大貢獻，也為地區發展增添更多新動能。

報導指出，第4屆東方經濟論壇11日至13日將在俄羅斯遠東城市海參崴舉行。大陸國家主席習近平將親自出席論壇，這也是大陸國家元首首次出席東方經濟論壇。

報導稱，此次論壇有四大看點，其一是遠東地區新發展。近年來，俄羅斯對遠東地區重視程度不斷提升，出台一系列優惠政策，遠東地區已成為俄投資增長最快的地區；其二是陸俄關係新成果。

兩國元首繼續保持密切交往，這次將是年內第三次會晤，推動兩國關係更上層樓。

其三是「東北－遠東」合作新氣象。俄羅斯遠東與大陸東北毗鄰，雙方合作占據天時、地利、人和的優勢，成為兩國地方合作的「排頭兵」。

經過多年發展，大陸已成為遠東地區最大合作夥伴和外資來源國，參與遠東跨越式發展區和自由港項目幾十個，遠東地區一半以上的投資專案由陸方實施。

其四則是區域合作新機遇。近年來，大陸、韓國、日本、蒙古國等地區國家均積極參與遠東地區發展建設。今年的東方經濟論壇，上述國家領導人將齊聚遠東，共謀合作。為推動開放型世界經濟作出更大貢獻，也為地區發展增添更多新動能。

(中國時報)