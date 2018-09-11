金酒赴陸 爭取免徵進口稅

「金馬澎離島聯盟」近日訪問北京，金門酒廠總經理張鳴仁當面建請大陸國台辦官員協助在大陸福建行銷金酒、降低關稅。（中新社資料照片）飲酒過量有害健康

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中國時報
／北京─金門報導

民進黨在金門縣長選舉未提候選人，形同棄守，與此同時，「金馬澎離島聯盟」近日訪問北京，會見了國台辦、全國政協等部門官員。據了解，國台辦副主任陳元豐在會見時表示，金馬等離島在地理位置、行政畫分、情感上，大陸確實會用不同角度來重視；台灣與會人士則當面提出，希望陸方對金門高粱酒降低關稅，保護台灣漁民在釣島海域遭日本驅趕等問題，盼得到北京的關愛眼神。

「金馬澎離島聯盟」本月上旬訪問北京，由中華金門同鄉會理事長黃獻平、中華馬祖鄉親協會理事長林金官、台北市澎湖同鄉會理事長陳三家率隊，共21名代表參與，期間與國台辦副主任陳元豐舉行正式座談，國台辦主任劉結一在座談快結束時從其他行程回到國台辦，與代表們簡短談話寒暄。

據轉述，陳元豐表示，大陸在面對離島，確實會用不同的角度來重視，因為離島無論在地理上離大陸更近、行政隸屬上畫在福建省，再加上一些歷史情感因素，都與台灣本島的感受不一樣。

有與會者提出將古寧頭戰役的戰士遺骸送回大陸安葬，陳元豐認為，這件事該辦，但礙於當前民進黨不接受九二共識，兩岸無法談判協商，除非民進黨調整兩岸政策，或是台灣再次政黨輪替，不然暫時也沒法辦。劉結一則主動問起金門通水後的情況，與會金門人士說，目前民生灌溉部分，用的是從晉江通來的水，製作金門高粱則仍是使用地下水，通水後有效減少地下水鹽化的風險。

據轉述，金門酒廠總經理張鳴仁，當面建請國台辦協助在大陸福建行銷金酒、降低關稅，比照大陸產白酒總稅額42％，而非進口的62.5％；與會的台灣漁會理事王文桃，則針對台灣漁民頻頻在釣魚台海域遭到日本驅趕之問題，希望大陸能協助保護台灣漁民；此外也有與會代表提出，盼推動台灣專業技能證照能接軌大陸。

據了解，國台辦雖未明確允諾，但表達了離島在情感上確實需要不同角度視之，同時也認為，金酒的關稅問題需要解決。

(中國時報)

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