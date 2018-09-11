金酒赴陸 爭取免徵進口稅

2018年09月11日 04:11 中國時報 陳君碩 ／北京─金門報導 ／北京─金門報導

民進黨在金門縣長選舉未提候選人，形同棄守，與此同時，「金馬澎離島聯盟」近日訪問北京，會見了國台辦、全國政協等部門官員。據了解，國台辦副主任陳元豐在會見時表示，金馬等離島在地理位置、行政畫分、情感上，大陸確實會用不同角度來重視；台灣與會人士則當面提出，希望陸方對金門高粱酒降低關稅，保護台灣漁民在釣島海域遭日本驅趕等問題，盼得到北京的關愛眼神。

「金馬澎離島聯盟」本月上旬訪問北京，由中華金門同鄉會理事長黃獻平、中華馬祖鄉親協會理事長林金官、台北市澎湖同鄉會理事長陳三家率隊，共21名代表參與，期間與國台辦副主任陳元豐舉行正式座談，國台辦主任劉結一在座談快結束時從其他行程回到國台辦，與代表們簡短談話寒暄。

據轉述，陳元豐表示，大陸在面對離島，確實會用不同的角度來重視，因為離島無論在地理上離大陸更近、行政隸屬上畫在福建省，再加上一些歷史情感因素，都與台灣本島的感受不一樣。

有與會者提出將古寧頭戰役的戰士遺骸送回大陸安葬，陳元豐認為，這件事該辦，但礙於當前民進黨不接受九二共識，兩岸無法談判協商，除非民進黨調整兩岸政策，或是台灣再次政黨輪替，不然暫時也沒法辦。劉結一則主動問起金門通水後的情況，與會金門人士說，目前民生灌溉部分，用的是從晉江通來的水，製作金門高粱則仍是使用地下水，通水後有效減少地下水鹽化的風險。

據轉述，金門酒廠總經理張鳴仁，當面建請國台辦協助在大陸福建行銷金酒、降低關稅，比照大陸產白酒總稅額42％，而非進口的62.5％；與會的台灣漁會理事王文桃，則針對台灣漁民頻頻在釣魚台海域遭到日本驅趕之問題，希望大陸能協助保護台灣漁民；此外也有與會代表提出，盼推動台灣專業技能證照能接軌大陸。

據了解，國台辦雖未明確允諾，但表達了離島在情感上確實需要不同角度視之，同時也認為，金酒的關稅問題需要解決。

(中國時報)