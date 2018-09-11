北京圓桌會議 與華爾街打交道

2018年09月11日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰火延燒，大陸國務院金融穩定發展委員會7日召開第3次會議，由金穩委主任、國務院副總理劉鶴主持，會議提出6項工作保障金融穩定，其中強調要防範各種「黑天鵝」事件，保持股市、債市、匯市平穩健康發展。而正當美國總統川普威脅要對大陸出口至美所有產品徵收懲罰關稅之際，外媒披露，北京當局也正邀請華爾街高管參加北京一場由大陸央行前行長周小川主導的會議，同時將會見大陸國家副主席王岐山。

據英國《金融時報》報導，3位知情人士稱，中共官員邀請美國主要金融機構負責人參加16日在北京召開的「中美金融圓桌會議」，並會晤王岐山。北京希望，這個由「人民幣先生」周小川和高盛前高管、現任礦商巴里克黃金董事長的約翰桑頓（John Thornton）擔任聯合主席的新小組，將每半年開會一次，討論陸美關係，並對金融和經濟改革向北京提供建議。

「我們兩國的金融業人士都意識到，我們有義務幫助改善美中關係。」一位參與圓桌會議的人士表示。「這種關係太重要了，不能讓它被少數人破壞。」受邀參加會議的美方高管包括黑石集團董事長蘇世民，以及花旗集團、高盛、摩根大通、摩根史坦利的負責人和美國前財長鮑爾森。值得一提的是鮑爾森曾著《與中國打交道》一書，他也與王岐山頗有私交。

報導稱，這些邀請是由大陸證監會副主席、劉鶴的前助手方星海發出。劉鶴一直為領導陸方避免與美國爆發全面貿易戰而努力。而陸美圓桌會議陸方代表包括現任大陸央行行長易綱、大陸銀保監會主席郭樹清以及財政部副部長廖玟，廖玟也是最接近劉鶴的助手。

此外，此次金穩委召開時，正是美國在6日就2000億美元對陸徵稅措施結束公眾諮詢。金穩委會議認為，當前宏觀經濟形勢總體穩定，下一步必須保持戰略定力，作好包括穩健貨幣政策、防範各種黑天鵝事件、加強智財權保護以及營造企業家氛圍等6項工作。

(中國時報)