陸外交部籲「美勿忘承認一中」

2018年09月11日 04:11 中國時報 林永富 ／綜合報導 ／綜合報導

多明尼加、薩爾瓦多和巴拿馬過去一年內與台灣斷交，並與大陸建交，美國日前宣布召回這3國大使。大陸外交部發言人耿爽10日勸告美國，不要忘了自己承認一個中國原則，不要對其他主權國家的外交事務說三道四。復旦大學教授信強認為，美國已經開始直接、公開介入兩岸邦交國爭奪戰了。

耿爽10日在外交部例行記者會上回答媒體提問時表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，大陸在這一原則基礎上同有關國家建交，符合國際法和國際關係基本準則，符合大陸和有關國家人民的根本利益，理所應當，也是大勢所趨。一個主權國家選擇同誰發展外交關係是其主權權利，應當受到尊重，別國無權說三道四、指手畫腳。

耿爽不忘提醒美國，「不要忘了自己承認一個中國原則，幾十年前就同中華人民共和國建立外交關係的事實，正確看待別的國家同中國建交，慎重妥善處理涉台問題，從維護自身形象和台海和平穩定出發，不要再採取不負責任言行。」

信強指出，這次召回駐外使節也預示著未來美國將會有更多實質性舉措。可能美國國會將會有傾向台灣的立法，而且很有可能通過。政府層面預計將會進行施壓、減少對那些不聽話國家的經濟援助等。預計未來一段時間內，中美兩國圍繞台灣問題而引發的緊張持續升級，恐將成為不可避免的趨勢。

信強說，美國國務院召回棄台國家最高使節的事情在中美建交以後從來沒有過。從這次的舉動也可以看出，美國現在已經從幕後走向台前，赤膊上陣，甚至有可能要撕破臉皮。一方面，對於中國大陸影響力延伸到拉丁美洲、中美洲感到焦慮，另一方面，中美洲國家與台灣斷交，與大陸建交，也讓美國擔憂在兩岸問題上影響力減小。

(中國時報)