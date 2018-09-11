拉美轉投大陸懷抱 華府反制 美取消中美洲共榮聯盟會議

為了反制中美洲3國與台灣斷交，美國政府7日罕見召回駐3國使節。圖為去年6月巴拿馬總統瓦雷拉（左）訪問白宮，與美國總統川普相偕而行。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國繼召回駐薩爾瓦多、多明尼加及巴拿馬等中美洲3國使節，以示對台灣的聲援後，才短短兩天又宣布，取消原定本周在華府與中美洲國家舉行的「共榮聯盟」（Alliance for Prosperity）會議。薩爾瓦多則稱，對會議取消原因毫不知情，也深表遺憾。

華府9日宣布，取消與墨西哥及薩爾瓦多、瓜地馬拉及宏都拉斯舉行的「共榮聯盟」會議。這個區域安全和經濟會議原定12日及13日在華府召開，據美國國務院未具名的官員解釋，會議因為「日程衝突」（scheduling conflicts）而延期，且獲得與會國家的同意。

難民潮議題 引齟齬

美國在2014年的兒童難民危機後宣布「共榮聯盟」計畫，承諾資助薩、瓜、宏等「中美洲北方三角」國家上億美元，透過提供開發和治安資金打擊黑幫，以遏止湧到美國的難民潮。

但是，近來美國與中美洲國家的關係接連遭逢挑戰。薩爾瓦多上月與中華民國斷交後，美國共和黨籍佛州聯邦參議員魯比歐曾揚言，考慮將薩國移除美國主導的「共榮聯盟」計畫。

先前川普政府對非法移民祭出「零容忍」政策，強行拆散從美墨邊界偷渡入境的移民父母和子女，導致很多中美洲移民家庭骨肉分離，招致各界撻伐。而為了讓這些家庭團圓，許多中美洲國家政府要求美方提供訊息，雙方官員不時出現齟齬。

一位匿名的國務院官員針對取消「共榮聯盟」會議表示：「我們正在探討其他日期。我們承諾與薩爾瓦多、瓜地馬拉和宏都拉斯合作，應對區內的安全、繁榮和治理挑戰。」

稱日程衝突 擬延期

但薩爾瓦多卻把矛頭指向美國，稱這是華府的決定，他們對原因毫不知情，對會議取消感到遺憾。宏都拉斯和瓜地馬拉則與美國口徑一致。宏都拉斯副外長巴拉翁納說：「當會議日期再敲定後，薩爾瓦多肯定會與宏都拉斯、瓜地馬拉一起出席。」

瓜地馬拉的外交部發言人拉剌也表示，她被告知會議延後，是因為原定日期對中美洲國家不方便。

《華盛頓郵報》8日率先引據美國官員報導說，這次「共榮聯盟」會議取消，原因是薩、瓜兩國表示不會派特使出席。但薩爾瓦多堅稱有打算參加。

(中國時報)

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