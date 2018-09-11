表面挺台 實則擔憂自家後院

2018年09月11日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國最近召回3位派駐中美洲國家的大使，又取消原定本周於華府舉行的「共榮聯盟」會議，種種舉措，表面上似乎在「挺台灣」，實則隱藏美國對大陸在拉美地區勢力增長的憂心。

美國「挺台灣」的背後，主要是擔憂失去自家後院的霸權地位。大陸近年來在拉丁美洲投資鐵路、港口、道路等基礎建設項目日益增加，皆令美國感到芒刺在背。

據悉，拉美已成為大陸投資的第二大目的地，貸款和投資總額逾10億美元，僅次於亞洲。而拉美最大的3個經濟體巴西、智利和祕魯，最大的貿易夥伴就是大陸。

美國駐薩爾瓦多大使馬尼斯7月曾經警告，大陸在薩爾瓦多聯合港的投資具有軍事目的，「動機不單純」。薩國8月21日宣布與台斷交，與大陸建交之後，白宮罕見地發表聲明，指薩國迎合中國干涉西半球事務，美國對此表達嚴重關切，將重新評估與薩國的關係。

不過，拉美國家「擁抱中國」，是川普「種瓜得瓜」的結果。《紐約時報》引述墨西哥前駐北京大使瓜哈爾多（Jorge Guajardo）的話說，在川普繼續疏遠拉丁美洲人民時，拉美國家政府拒絕美國的要求，美國不應感到驚訝。

他說，「川普已幾次公開地、蓄意地冒犯了拉美國家及其人民，他給我們貼上強姦犯和罪犯的標籤，…他驅逐移民、拆散家庭，還威脅要切斷所有的援助。中國以提供友誼和經濟發展機會的姿態來到這裡。有什麼可驚訝的？」

紐時聲稱，美國在拉美一些國家的大使職位至今仍然出缺，包括了駐墨西哥和巴拿馬大使職位。瓜哈爾多指出，除了少數國家，整個拉美地區傳統上都把美國視為主要盟友，川普上台之後，情況發生了變化。「是他（川普）決定、選擇離開這個地區。」

(中國時報)