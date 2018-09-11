陸喊話「妥善處理涉台議題」

2018年09月11日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國政府7日罕見召回駐薩爾瓦多、多明尼加及巴拿馬使節，作為中美洲3國與台灣斷交的反制措施。巴拿馬總統瓦雷拉9日回應，要求美方尊重巴國的自主決定。大陸外交部10日也表示，一個主權國家選擇同誰發展外交關係，應當受尊重，並敦促美方在涉台問題上別再採「不負責任言行」。

瓦雷拉發表聲明說，「我們尊重其他國家的主權決定，也會始終要求我們的決定受到同樣尊重。」巴拿馬去年6月與中華民國斷交，和薩爾瓦多及多明尼加一樣，都宣稱是為了經濟發展而改與大陸建交。

瓦雷拉強調，「作為一個主權國家」，巴拿馬會基於本國利益，「始終自主做決定」。至於與美國的關係，他說，巴拿馬會始終與美方合作，「打擊有組織犯罪、毒品走私和恐怖主義」，並且支持民主和自由。

針對美國召回駐中美洲3國使節一事，我外交部發言人李憲章拒絕直接置評，但表示，對於台灣國際空間相關議題，「長期以來，我們均持續與美國政府進行密切溝通」。

大陸外交部發言人耿爽10日則在例行記者會上指出，一個中國原則是國際社會的普遍共識，中國在這一原則基礎上同有關國家建交，符合國際法和國際關係基本準則，符合中國和有關國家人民的根本利益，理所應當，也是大勢所趨。

耿爽稱，一個主權國家選擇同誰發展外交關係是其主權權利，應當受到尊重，別國無權說三道四、指手畫腳。

他還向美方喊話說，「我們提醒個別國家，不要忘了自己承認一個中國原則，幾十年前就同中華人民共和國建立外交關係的事實，正確看待別的國家同中國建交，慎重妥善處理涉台問題，從維護自身形象和台海和平穩定出發，不要再採取不負責任言行。」

(中國時報)