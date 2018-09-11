瑞典大選落幕 恐出現懸峙國會

2018年09月11日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

瑞典大選落幕，左翼執政聯盟和在野中間偏右聯盟，分別取得144席及143席，雙方只差1席，但均未達過半數的175席。兩個聯盟都表明不會與極右反移民的「瑞典民主黨」（SD）合作。總理洛夫文（Stefan Lofven）也表態不會辭職，將與在野黨商討跨陣營合作。若組閣遲遲不成，恐出現懸峙國會，甚至重新舉行大選。

開票結果顯示，社會民主黨、綠黨、左派黨共組的中間偏左「國家議會聯盟」得票率為40.6％。在野四黨（溫和黨、中央黨、自由黨、基督教民主黨）共組的中間偏右「聯盟」（Alliance）得票率為40.3％，執政聯盟僅比在野聯盟多出一席。

社會民主黨獲28.4％選票，仍是國會第一大黨，但得票率是100多年來最低。選前聲勢看漲的SD得票率雖不如預期，但成績仍大躍進，拿下17.6％選票，遠高於4年前12.9％。

但左翼與右翼都未達過半所需的175席，必須與其他政黨合作才能組閣。中間偏右「聯盟」領袖、溫和黨黨魁克里斯特松（Ulf Kristersson）向洛夫文喊話，希望他趕快下台，洛夫文則表示自己不會離職，但也不可能與SD合作。

SD黨魁艾克松（Jimmie Akesson）表示，對於和所有政黨合作持開放態度，並希望將選票化成具體的影響力。

艾克松也向克里斯特松喊話，拋出共同組閣的橄欖枝，但不論是社會民主黨為首的左翼還是溫和黨為首的右翼聯盟，都已表明不會和SD這第三大勢力合組政府。

鑑於左右兩大陣營過去從未聯合執政，瑞典政治學者普遍認為，選後的組閣過程會相當困難，可能是歷來最複雜的一次。

自2012年以來，瑞典收容了近40萬難民，就人均比例而言，高局歐盟成員國之首。

儘管瑞典經濟表現不差，但是許多選民不滿移民政策，擔心難民湧入造成社會福利與治安上沉重的負擔，讓瑞典也步上德國、義大利等國後塵，出現反移民的民粹與極右勢力。而SD就是在這5年間，將支持者從男性勞工階級，擴大至女性以及高收入選民。

(中國時報)