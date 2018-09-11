瑞典掀民粹 極右黨勢擴大

2018年09月11日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

瑞典極右派民粹政黨「瑞典民主黨」（SD），乘著歐洲難民危機引爆的民粹浪頭，在這次大選來勢洶洶。儘管選舉結果揭曉，該黨仍攻不下「人道主義超級大國」瑞典這個灘頭堡，幾無在新政府當家的機會，不過他們拿到史無前例的17.6％選票，證明該黨已是貨真價實的政治勢力，在歐洲敲響另一次民粹警鐘。

1980年代由新納粹極端份子創立的SD，一直是邊緣政黨，2010年才首度跨入國會殿堂。隨著難民危機蔓延全歐，瑞典又是人均接納難民最多的國家，社會對難民衍生的問題開始產生雜音，該黨把握這個搧風點火宣揚反移民理念的契機，支持度水漲船高。他們主張，難民大量湧入將榨取並稀釋國民原本享有的社會福利，拖垮瑞典財政，而伴隨難民而來的貧窮、暴力、犯罪與異教，更將毒害瑞典的固有文化。

2015年之前，SD只會嚷嚷反移民，但隨著逐步脫離免洗小黨角色，該黨推出政策也亟思重塑形象，以爭取主流社會支持。除了把黨標誌由燃燒的火炬，改成以瑞典國旗代表色的藍黃雛菊，增添溫和色彩；該黨訴求對象，也跳脫過去的勞工階層男性和經濟弱勢者為主，轉而尋求女性和高社經高地位選民力挺，以邁向主流政黨之林。

不過SD的黑歷史，也和他們順反移民勢頭扶搖直上的經歷同樣引人側目。不到40歲的艾克松曾被批種族主義者，但這次有黨候選人在臉書分享「瑞典人是白人，國家是我們的」爭議歌詞，艾克松立即消毒，強調他們對種族主義零容忍的立場。

SD選前原預期最多能囊括3成選票，躋身第二大黨，並掌握組聯合政府的機會，但事與願違，得票率不到2成。雖然黨魁艾克松坦言失望，但這支持率已締造成軍以來最佳。在左右陣營都未過半的僵局中，少數政府組成與否可能得看它臉色，說是顛覆歐洲最穩固的政治秩序毫不為過。

雖然這次被排除在政府之外，但專家認為，SD透過國會中，藉由在表決上支持中間偏右政黨，以逐步被納入政治程序中，將只是時間問題。南塔大學學者永格女士說，「這會發生的，在丹麥、挪威、奧地利，中間偏右勢力都接納了極右派。」

(中國時報)