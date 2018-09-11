為戲瘦身染毒 江俊翰3萬交保

2018年09月11日 04:11 中國時報 陳志賢 、 謝明俊 、 林淑娟 ／台北報導 ／台北報導

藝人江俊翰施打毒品被查獲，他在警局哭腫雙眼，懊悔不已。（警方提供）

江俊翰小檔案

本名廖文豪的男藝人江俊翰，10日清晨駕駛白色保時捷休旅車，行經北市武昌街、康定路口時，因沒繫安全帶被員警攔查，警方在駕駛座中央扶手處查獲1支注射過的針筒，江哭紅雙眼坦承1個小時前剛施打安毒。檢方複訊後，諭令3萬元交保，檢警將另追究他涉及毒駕公共危險之責。

江交保後不斷地鞠躬說，「對不起，浪費社會資源，做了很不好的示範，只有道歉還是道歉」隨後他開記者會聲淚俱下再度鞠躬道歉認錯，他坦言是為了《大時代》劇中角色快速瘦身需要，年初開始再碰毒品，強調會勇於面對結果，「畢竟是對我的懲罰！希望用我的例子提醒大家，不管什麼原因接觸毒品，都不會是原因！」

2度鞠躬認錯 哭腫雙眼

他說，犯錯不是第一次了，做錯事就是做錯事，沒有任何理由，畢竟這本來就是非常糟糕錯誤的事，他滿是愧疚，除愧對家人、民視和觀眾，「最愧疚的是我自己，我沒有好好管理約束自己，以至於發生這樣的事。」他哭腫眼、情緒幾度激動到幾乎泣不成聲。

他說，不敢奢望大家原諒他，但希望接下來每一天所做的每一件事，都讓大家看到他的誠意以及真正想要改過的決心。他懊悔地說，希望從這一刻起，做的每件事，都能讓大家感受到他真的長大了、成熟了。

至於因二度沾毒可能回不去《大時代》，影響後續工作，他說，自己就是做錯事的人，沒資格要求工作保留或有什麼計畫，但如果觀眾願意再給他一次機會，也希望大家繼續支持。

暫別大時代 交代劇情

民視節目事業群資深副總經理許念台表示，該片存量還有約10集，由於事情剛發生，會看後續狀況再來因應，但暫時一定會讓他休息，對社會觀感也要有所交代。不過劇情總要合理完整，所以應會讓他先回來把故事告一段落，向觀眾交代去向。

江俊翰昨清晨開白色保時捷休旅車，沿武昌街行經康定路口時遇到紅燈，江等紅燈時，3名武昌所員警騎機車巡邏，其中一人發現江神色可疑，下車盤問，員警持小型手電筒查看車內狀況，一眼就看到中央扶手處放著一支針筒，即命江將車停好。

水路注安毒 6月已開始

江僅穿著短褲背心拖鞋，裝扮輕鬆，員警拿初驗包查驗針筒內含物成分，竟呈安非他命反應。江見東窗事發，一度情緒激動，想狡辯針筒不知從何而來，員警要他想清楚，不要一錯再錯，他才坦承施打。

江坦承毒品是在凌晨透過網路向人購買，開車外出拿到毒品後，便到環河南路無人處，以針筒施打液體安毒，打完的針筒就順手放在中央扶手處，再開車回家，沒想到卻遇員警盤查；他也承認曾在今年6月施打安非他命，全案刻由檢警擴大偵辦。

(中國時報)