沉淪毒海 拿謊言當藉口

2018年09月11日 04:11 中國時報 胡欣男

演藝圈10多年來屢傳藝人染毒事件，被逮後，總用工作壓力大、需創作靈感等藉口搪塞，合理化吸毒行為，甚至江俊翰也推稱是為戲瘦身，但看看曾是清純俏佳人的蕭淑慎，染毒後憔悴恐怖的模樣，堪稱沉淪毒海的最佳「走鐘」案例，藝人是公眾人物，肩負社會責任，不可吸毒自毀前程，更別找藉口。

近年演藝圈毒海風波，當從2006年藝人大麻案說起，當年檢警逮捕藥頭，向上溯源查出蕭淑慎、屈中恆、庹宗康、洪其德、戎祥等10多名藝人涉毒，這些人驗尿除大麻反應外，有人竟還有安非他命、搖頭丸甚至一級毒品古柯鹼。

染毒被逮的藝人，事後向社會大眾道歉，大多以「好奇嘗試」、「工作壓力大」或「創作表演需要靈感」等藉口解釋吸毒的行為。有人還強調並未成癮，但驗尿反應卻不是這麼一回事，幾乎都是長期施用，不僅戕害身心，也對不起死忠粉絲。

例如，寫出膾炙人口經典台語名曲《家後》的才子鄭進一，2006年被查獲安非他命，他曾表示是在吸毒後才有靈感創作該曲。然而毒品就是毒品，對人體具有相當危害與成癮依賴性，任何藉口都不該去合理化其吸毒的犯行。

已故藝人大炳2011年第4度被查獲安毒，翌年即因病逝世。而好幾次被查獲吸食古柯鹼、安非他命的蕭淑慎，早年《第一次》、《勇氣》等情歌MV女主角，清純可人模樣曾深植人心，這一、兩年才好不容易擺脫毒品控制，重新拾回人生。

(中國時報)