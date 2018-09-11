砍掉重練蹈覆轍 11年努力毀一旦

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中國時報
／台北報導

46歲江俊翰出道約20年，當年以藝名姜冠豪，和蔣偉文、艾力克斯共組男子團體「三片吐司」出道，還曾主持兒童節目入圍金鐘獎。2007年初已在本土劇占有一席的他，因捲入毒趴案重創演藝事業，後改名復出，靠著在《風水世家》中飾演反派「林明德」再受矚目。沒想到「砍掉重練」後的他，又重蹈覆轍，再次親手把自己推向演藝谷底。

江俊翰近年鮮少對人提及這段心路歷程，而是用努力工作來證明自己。《大時代》製作人王珮華表示，拍攝期間，沒感覺他有任何異樣，他在現場拍戲很認真，為了角色，他不只是敬業，而是專業，「他在片場會拿腳本給我看，告訴我他想要怎麼安排，劇本上都會註明什麼時候講台語、什麼時候講國語（角色是上海人），看他表演很感動」。

王珮華說，江一開始為詮釋20多歲的角色狂瘦身8公斤，為了中年時期看起來有份量又增胖3公斤。有天在棚內看到他，覺得他飾演董事長的角色太瘦，便要求他增重，他回：「珮華姊，我真的可以吃了嗎？」江說自己是易胖體質，一開始要瘦只能吃青菜或不吃，後來王珮華一聲令下，他開心說終於可以放心大吃，只是，王珮華沒料到，他會為了快速瘦身再次碰毒。

姜冠豪雖然曾犯錯，但這幾年的江俊翰，接連在民視八點檔大戲都頗受重用，他也總是不負所託，努力詮釋角色，漸漸地，他用成績讓觀眾重新喜歡上「江俊翰」，而忘了那個曾犯錯的「姜冠豪」。

尤其，不少演員很在乎劇中形象、不想要演反派，江對角色從不計較，特別是很長一段時間演的全是反派，他也是盡力揣摩演好、從無怨言。電視台對他的印象就是他在演戲方面很認真、不計較，不管接到什麼角色就是盡力演好，所以對於他又沾毒，令人意外也覺得扼腕。

(中國時報)

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