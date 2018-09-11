航警遭色計 劣等X光機進桃機

2018年09月11日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

有「航警版色戒」之稱的桃園機場X光機貪汙案，檢調前年７月將涉案的航警局2線3星警官孫一鳴起訴後，又查出孫經手的4530萬元、4台貨運用的X光機也是不符規定的大陸貨，並收取306萬元回扣，桃園地檢署已依貪汙罪追查起訴孫一鳴；色誘孫員的大陸同方威視經理李委霖，已潛逃出境通緝中。

桃檢之前起訴孫涉及5個標案、共17台大陸劣質X光機，孫小小科員竟隻手遮天，連負責審核的劉姓科長也提前退休、檢調不排除有高層涉嫌包庇，將持續追緝。據悉，孫員目前遭停職，在當Uber司機，

航警局航空保安科股長孫一鳴，2009年開始負責機場X光機採購案，一路從科員晉升到股長。33歲的大陸同方威視公司台灣區經理李委霖，獲悉孫承辦台灣最大量的X光機採購案，施展美人計，成功色誘，2013年2人展開地下情，多次相偕周遊列國。

李女為取信孫，不但把他當偶像，簡訊鹹溼露骨，性愛方面也極其配合，拍下上百片性愛影片，分隔兩地則透過視訊網愛，讓孫無法自拔，揚言拋妻棄女和李女私奔。

檢調第一波查出孫採購桃機等17台客運行李用的劣質X光安檢機，起訴後進而追出2014年採購、供全貨機或客貨運機安檢郵包，或快遞用的4台貨運X光機，也都護航蔡姓業者，把大陸同方威視製造的劣品當上品，送進桃機使用。

孫否認不法，但交通部民航局回函，指孫採購的劣等X光機是用大陸民航局CAAC認證、與預算編列符合美國運輸安全署的新規範相左，桃檢斥孫身為採購人員，竟協助廠商事前審查、頻繁電子郵件往來，依貪汙罪嫌將孫和蔡追加起訴。

(中國時報)