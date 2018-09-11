航警遭色計 劣等X光機進桃機

孫一鳴（右）陷入「女間諜」李委霖（左）的溫柔鄉，2人甚至簽下結婚證書。（蔡依珍翻攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

有「航警版色戒」之稱的桃園機場X光機貪汙案，檢調前年７月將涉案的航警局2線3星警官孫一鳴起訴後，又查出孫經手的4530萬元、4台貨運用的X光機也是不符規定的大陸貨，並收取306萬元回扣，桃園地檢署已依貪汙罪追查起訴孫一鳴；色誘孫員的大陸同方威視經理李委霖，已潛逃出境通緝中。

桃檢之前起訴孫涉及5個標案、共17台大陸劣質X光機，孫小小科員竟隻手遮天，連負責審核的劉姓科長也提前退休、檢調不排除有高層涉嫌包庇，將持續追緝。據悉，孫員目前遭停職，在當Uber司機，

航警局航空保安科股長孫一鳴，2009年開始負責機場X光機採購案，一路從科員晉升到股長。33歲的大陸同方威視公司台灣區經理李委霖，獲悉孫承辦台灣最大量的X光機採購案，施展美人計，成功色誘，2013年2人展開地下情，多次相偕周遊列國。

李女為取信孫，不但把他當偶像，簡訊鹹溼露骨，性愛方面也極其配合，拍下上百片性愛影片，分隔兩地則透過視訊網愛，讓孫無法自拔，揚言拋妻棄女和李女私奔。

檢調第一波查出孫採購桃機等17台客運行李用的劣質X光安檢機，起訴後進而追出2014年採購、供全貨機或客貨運機安檢郵包，或快遞用的4台貨運X光機，也都護航蔡姓業者，把大陸同方威視製造的劣品當上品，送進桃機使用。

孫否認不法，但交通部民航局回函，指孫採購的劣等X光機是用大陸民航局CAAC認證、與預算編列符合美國運輸安全署的新規範相左，桃檢斥孫身為採購人員，竟協助廠商事前審查、頻繁電子郵件往來，依貪汙罪嫌將孫和蔡追加起訴。

(中國時報)

砍掉重練蹈覆轍 11年努力毀一旦 甩爪夾娃娃 伸手遮電眼不起訴

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。