北農少賺千萬 吳音寧績效差

「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程」專案會議，北農總經理吳音寧（左）出席。會後與工務局局長彭振聲（右）一起召開記者會時，記者會前雙方仍有不同的意見。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導

北農風波不斷，雖然改建方案獲得北市府支持，卻又被爆出截至今年8月底，營業淨利較去年同期縮水1123餘萬，也讓總經理吳音寧的專業再度受到質疑。對此，吳音寧澄清，北農收入仰賴收受管理費，由於今年水果盛產價格下跌，也連帶影響營收。

經營能力備受質疑

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，先前農委會副主委陳吉仲出手相救時，還指「吳音寧比前總經理韓國瑜好！」但根據北農報表顯示，今年至8月底，北農同期獲利減少逾千萬，讓吳音寧的經營能力再次被打上問號。

根據北農損益表顯示，截至8月底為止，業務系統淨利為2973萬、營業系統（含一市、二市、貿易課、行銷課、福利店）獲利則為6835萬，累計淨利為9808萬，但相較於去年同期的1億931萬，足足減少1123萬。

且單就8月份來看，業務淨利為328萬餘元，更較去年同期相比大幅減少534萬；雖然營業部分增加94萬，但總體而言，獲利仍少了439萬9千餘元。

對此，吳音寧解釋，北農業務系統收入主要來自管理費，即個別向產地和承銷人收受交易金額的1.5％，目前營收受蔬果價格影響，應等到年度盈餘計算，才會比較準確。

吳音寧指出，今年水果盛產供過於求，截至8月底止交易量，雖然較去年增加13435公噸，但平均每公斤價格下降7、8元，對於仰賴管理費的北農來說，即出現營收下降的狀況，澄清「我們也等於是看天吃飯！」

原赴帛琉行程喊卡

另外，吳音寧原定20日赴帛琉進行蔬果推廣，但由於最近北農紛擾再起，臨時改由業務部經理率隊前往，對此，吳音寧表示，北農身兼全台農產運銷重任，原期盼透過國內外交流活動，開拓多元產銷管道，對無法成行，語氣頗多無奈。

(中國時報)

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