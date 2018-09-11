新北赴大馬 招手穆斯林遊客

2018年09月11日 00:58 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

爭取穆斯林遊客及東南亞來台旅客，新北市觀光旅遊局前往馬來西亞展開3天旅展，大馬影星Mira為台灣觀光代言，分享新北淡蘭古道、九份老街、平溪天燈、花季、民宿及穆斯林飲食和溫泉等友善環境，另萬金石及烏來峽谷馬拉松，都成為大馬民眾詢問焦點。

友善環境 深受喜愛

陸客來台觀光人數銳減，各縣市政府頻頻出招，吸引東北亞及東南亞遊客，其中台灣穆斯林友善環境，深受不少穆斯林國家喜愛，成台灣各縣市必爭紅海。

新北市觀光旅遊局表示，這次隨交通部觀光局前往馬來西亞推展觀光，旅展發送的特製穆斯林專屬旅遊手冊，新北的野柳、淡水、平溪、九份等入列，讓穆斯林感受新北多元豐富的魅力。

景點多元 魅力無窮

觀旅局說，旅展現場Instagram擁有超過300萬粉絲的大馬當紅穆斯林女星蜜拉菲爾莎（Mira Filzah）擔任台灣年度代言人，與網路紅人雅絲敏禮端（Yasmin Redzuan）、莎麗法蘿絲（Sharifah Rose）與阿伊莎麗安娜（Aisha Liyana）一致表示，台灣美麗超乎她們期待，短短6天能體驗自然景色、城市風光、人文氣息等多種面向。

吉隆坡辦事處主任周士弼表示，馬來西亞為東南亞國家來台旅客第一大市場，3200萬人口有超過六成是穆斯林，台灣積極打造的穆斯林友善環境，將是吸引這群觀光客的利器。

(中國時報)