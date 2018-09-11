跨區代耕 農機UBER上線

農業機械耕作服務系統平台推出後是以統合方式，提供跨區服務，解決農業缺耕問題。（農業局提供）

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中國時報
／桃園報導

農委會今年首度建置農業機械耕作服務系統平台（農機Uber），輔導14個縣市成立機耕協會，桃園也加入120組機台協助調度，桃園市農業局未來規畫提高大型農機補助，明年也將把茶葉項目獨立出來，增加桃園茶產業機械化預算。

統合管理 一機搞定

桃園市農業局農務科長洪彩燕表示，由於農業機械造價高、使用率低，除了資本額較大的農友或產銷班會購買外，對於耕地小的青農、小農而言負擔太重，過去不少農友會請各區的代耕團協助，而農機Uber推出後，則是以統合方式，提供跨區服務，解決農業缺耕問題。

洪彩燕表示，農委會輔導上線的農機Uber，在14個縣市成立機耕協會，可進行耕地管理、導航等功能，並視農地面積、作物種類及區域行情計算費用，桃園協會共有42名成員和120組農機，農友透過手機或電腦操作，即可查詢鄰近的各型農機預約代耕。

洪彩燕指出，目前農機Uber，桃園部分暫以水稻、雜糧項目施作，年底將會開放茶葉、蔬菜項目，由於二期水稻已經種下，目前處於農閒時期，尚無人開始申請。

茶業獨立 增加預算

另就農機補助部分，由於補助範圍較廣，大型農機補助目前最高可補助40萬元，未來規畫提高補助金額，並將項目分類，明年也將把茶葉項目專案獨立，增加桃園茶產業機械化預算。

(中國時報)

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