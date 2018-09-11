台中←→澎湖 預計明年渡輪直航

2018年09月11日 00:58 中國時報 陳世宗 、 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

市議員楊典忠指出，台中港來回澎湖的「滿天星1號」，將於明年4月正式開航。（陳世宗攝）

台灣年底將舉辦兩項世界級的盛會，2018台中世界花卉博覽會與2018澎湖世界最美麗海灣嘉年華！台中市長林佳龍去年率團前往澎湖簽署合作意向書，期待未來有藍色公路可將兩地串聯起來；市議員楊典忠10日要求市府儘速推動停駛8年的台中─澎湖藍色公路，發展海洋觀光遊憩。

藍色公路串聯 發展海洋觀光

台中市政府觀旅局長陳盛山說，全世界每年至澎湖旅遊將近200萬人次，空運有3家航空公司進行旅運，但供不應求；市府透過海空連結積極拓展渡輪旅線，交通部航港局原9日邀旅行社進行踩線，卻因天候因素延期。預計明年台中澎湖渡輪航線可正式啟動。

市議員楊典忠、何敏誠10日質詢時，關心延宕8年的台中港直航澎湖！楊典忠說，去年林市長曾率隊前往澎湖，討論台中花博等世界級盛會，擴大吸引國內外觀光客到台中及澎湖旅遊，雙方還簽署合作意向書，台中直航澎湖的渡輪旅線利基與進度為何？

陳盛山指出，台中旅運通路除「中進中出」，還規畫一城多站，可到金門、澎湖，讓台中變成轉乘中心，對台中旅次入住比例將更增加；尤其空跟海連結，對海線觀光具有助益；包括三井outlet、海生館、梧棲漁港、高美溼地等都可串連，實質帶動台中觀光產業效益。

單程約3小時 結合優勢出擊

觀旅局強調，台灣人口約7成集中於中北部地區，以台中港距離澎湖86海浬為最近，航程單程約3小時；台灣中北部旅客由台中港搭船可節省往南部港口的陸運車程；未來如結合具優勢的船票價格，台中澎湖郵輪航線應具相當大旅運市場潛力。

(中國時報)