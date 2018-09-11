千人演繹拳法 發揚七崁武術

2018年09月11日 00:58 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

西螺七崁武術武野館的三寶之一是開口獅。（周麗蘭攝）

西螺七崁武術聞名全國，是台灣武術極為寶貴的文化資產，武野館、振興社、勤習堂是三大武術系統，至今發展都已超過百年，西螺七崁武術嘉年華活動本周末向武野館師父致敬，期盼喚醒西螺七崁族群意識，讓七崁武術文化扎根。

武野館發源於詔安客家聚落色彩最濃厚的「尾崁」崙背港尾村，據傳清道光年間，族人前往原鄉聘請拳頭名師廖金星開設「金獅連陣武野館」傳授武術、獅陣及銅人醫術。

武野三寶 傳承武術生活

1999年起西螺七崁武術文教基金會承辦西螺七崁武術嘉年華活動，邀請師父們大會師，3年來申請「運動i台灣計畫」，輪流以武館為主題日。

今年以武野館為主角，主題「弄獅、打拳頭」，搭配另二館振興社、勤習堂的老少師父，一起演繹西螺七崁武術，再現武野風華。

七崁武術文教基金會總幹事林宜廷指出，武野有三寶，一是布雞拳，二是開口獅，三是傳統醫療響馬丹，都將在活動中呈現，這也是該會長期努力的目標，傳承武術生活，開創新的生活武術。

號召青年學子 齊聚打拳

15日登場的西螺七崁武術嘉年華，號召近20年來在學校或社區參與七崁武術綜合套路的青年學子、社區與武館師父，齊聚西螺大橋，演繹綜合套路千人大展演，分享給全國武術愛好者。

基金會執行長李明哲表示，老師父們為了一年一度的大會師幾乎使出渾身解數，展現最靈活狀態，他每年跟著練拳，深刻感受到老師父們渴望有人傳承的心情。

(中國時報)