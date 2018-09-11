樂高雄桌遊撩人 網路報名限量

高雄市新聞局的「樂高雄」桌遊即將公開，小編們忍不住先相揪嘗鮮。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄11月有場電玩音樂趴，高雄市新聞局高雄款臉書小編10日發布「樂高雄」桌遊開箱文，公布充滿時尚味堪比潮包的外盒設計，並透露只要參加「玩樂高雄桌遊爭霸賽」，就有機會抽中「High!高雄電玩音樂趴」門票。

呈現大高雄10年翻轉

新聞局長張家興表示，「樂高雄」桌上遊戲由新聞局和瘋桌遊合作開發，「樂高雄」名稱取Love Kaohsiung的諧音，是第一款以建設大高雄為主題設計的反應類型桌遊，以向量建築及簡約對比的插畫風格，呈現大高雄近10年來的翻轉，玩家藉由收集各種資源，把過去的高雄建設成現在的高雄。

至於電音卡司等細節，張家興說要保密，11日會有記者會。目前可說的部分是新聞局更下戰帖廣邀全國玩家，9月30日下午2點到捷運美麗島站光之穹頂參加「玩樂高雄桌遊爭霸賽」，採網路報名與現場報名，10日開始網路報名，只有36個名額。

20個任務景點嗨翻天

張家興強調，當天贏家大獎就是「樂高雄」桌遊，而且每桌一套，現場參賽或試玩的玩家，就有機會抽中10月6、7日的限量「High!高雄電玩音樂趴」門票。

「樂高雄」桌遊共有20個建設任務景點，包括棧貳庫、衛武營、崗山之眼、月世界地景公園，年輕人必逛的駁二、亞洲新灣區各項建設，還有台灣現存最大規模的鳳儀書院修復、旗津海岸景觀復育、高雄輕軌建設等。祕訣與玩法詳洽新聞局經營之高雄款Facebook粉絲專頁桌遊開箱文。

(中國時報)

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