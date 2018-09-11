豪雨成災 基市補助從寬

2018年09月11日 00:58 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市9日遭到雨彈強襲，市區多處淹水，其中以復興路與新西街最為嚴重，復興路212巷因為排水工程延宕，導致3度淹水，新西街207巷則因1處違建下方的涵管老舊破裂，而出現「黃泥瀑布」的情況，引起民怨沸騰。基隆市長林右昌10日上午前往2處視察，指出加速災後重建工作，並從寬認定補助災損。

林右昌說，市府在9日災害發生後，立即對當地的土地權屬進行清查，發現該處土地有部分租用、部分占用，經都發處連夜將後方增違建戶進行拆除。

林右昌表示，新西街山坡地的逕流量太大，經工務處與相關技師討論後，初步決定從上方坡地的排水系統重建，等到上方拆除完成後，未來會設立排樁等防護設施，確保周邊民眾的安全。

他還指出，市府會協調林務局與國產署，把新西街上方的山坡地的排逕流與產業道路排水系統進行截流，避免太多逕流直接灌注到低窪地區，維護當地居民的安全。

另外，復興路212巷因為台電的地下纜線遲未遷走，導致排水系統改善工程延宕，造成淹水，林右昌也要求台電加速遷移。

台電基隆區處長王仁炳表示，14日會完成高壓電纜遷移工程，預計15個工作天內完成150公分寬排水箱涵，較原本60公分寬的排水管，提升數倍的排水效率，屆時就可望解決當地淹水問題。

此外，稅務局人員在林右昌指示下，10日上午會同國稅局前往復興路及新西街關心受災民眾，勘查受災情形，主動辦理減免及輔導受災的納稅義務人申報各項作業，減輕受災市民稅負及災後重建工作負擔。

昨日下午國民黨基隆市長參選人謝立功前往新西街勘災，痛批市長林右昌把責任都推給老天爺，但卻遭市府回酸「現在不缺政治口水，請謝先生不要隨意進入警戒範圍。」

(中國時報)