不塑之客店家 可獲認證貼紙

2018年09月11日 00:58 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

不使用一次性塑膠產品觀念逐漸深植民心，店家卻還跟不上腳步，新北市環保局推出「新北不塑之客友善店家」貼紙，店家只要6項不塑條件達成2項，即可獲認證貼紙，供民眾消費選擇，市府未來還將與店家推出折扣與優惠，讓不塑之客越來越多，守護環境。

新北市環保局說，新北市推出「新北市不塑之客友善政策」，繼推動永和樂華夜市、樹林興仁花園夜市成為不塑夜市後，這次擴大募集「新北不塑之客友善店家」。

環保局發言人孫忠偉說，減少使用塑膠製品、一次性產品已成為全民運動，有許多力行減塑運動的網友們自稱「不塑之客」，在臉書等網路社群分享自己減塑經驗號召更多同伴一起加入參與活動，像是臉書「不塑之客」社團已突破14萬成員，而社團成員仍不斷持續成長中，不塑生活已慢慢形成一股潮流。

孫忠偉說，為提供不塑之客能按圖索驥消費，只要店家能夠達到「內用不提供任何材質一次性用品」、「歡迎消費者自備環保餐具或購物袋」、「商品外包裝無塑化或使用可重複利用之材質包裝」、「外送餐點採用環保餐具並回收清洗重複使用」、「外帶自備環保餐具或購物袋給予消費優惠」、「任何其他創新減塑作為」6項條件的2項以上，即可成為「新北不塑之客友善店家」，並獲得認證貼紙。

環保局指出，只要填妥申請表，以傳真、電子郵件或郵寄方式寄至環保局，經確認符合條件，就可以得到貼紙，環保局也會同步公佈不塑店家名單提供民眾查詢，未來也將舉辦抽獎與優惠活動，讓更多店家加入。

環保局說，塑膠垃圾氾濫造成生態浩劫是現在進行式，希望市民朋友能同步改變環保習慣，優先選擇在新北不塑之客友善店家消費，用行動為美好環境共同努力。

(中國時報)