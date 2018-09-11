不塑之客店家 可獲認證貼紙

新北推行不塑之客政策，不少店家都提供自備環保杯享優惠折扣。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

不使用一次性塑膠產品觀念逐漸深植民心，店家卻還跟不上腳步，新北市環保局推出「新北不塑之客友善店家」貼紙，店家只要6項不塑條件達成2項，即可獲認證貼紙，供民眾消費選擇，市府未來還將與店家推出折扣與優惠，讓不塑之客越來越多，守護環境。

新北市環保局說，新北市推出「新北市不塑之客友善政策」，繼推動永和樂華夜市、樹林興仁花園夜市成為不塑夜市後，這次擴大募集「新北不塑之客友善店家」。

環保局發言人孫忠偉說，減少使用塑膠製品、一次性產品已成為全民運動，有許多力行減塑運動的網友們自稱「不塑之客」，在臉書等網路社群分享自己減塑經驗號召更多同伴一起加入參與活動，像是臉書「不塑之客」社團已突破14萬成員，而社團成員仍不斷持續成長中，不塑生活已慢慢形成一股潮流。

孫忠偉說，為提供不塑之客能按圖索驥消費，只要店家能夠達到「內用不提供任何材質一次性用品」、「歡迎消費者自備環保餐具或購物袋」、「商品外包裝無塑化或使用可重複利用之材質包裝」、「外送餐點採用環保餐具並回收清洗重複使用」、「外帶自備環保餐具或購物袋給予消費優惠」、「任何其他創新減塑作為」6項條件的2項以上，即可成為「新北不塑之客友善店家」，並獲得認證貼紙。

環保局指出，只要填妥申請表，以傳真、電子郵件或郵寄方式寄至環保局，經確認符合條件，就可以得到貼紙，環保局也會同步公佈不塑店家名單提供民眾查詢，未來也將舉辦抽獎與優惠活動，讓更多店家加入。

環保局說，塑膠垃圾氾濫造成生態浩劫是現在進行式，希望市民朋友能同步改變環保習慣，優先選擇在新北不塑之客友善店家消費，用行動為美好環境共同努力。

(中國時報)

豪雨成災 基市補助從寬 68號星球 教你做動畫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。