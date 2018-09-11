68號星球 教你做動畫

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣動漫教育中心10日啟用，由於所在地址與聯外道路都有「68」字樣，取其意涵別名又稱「68號星球」，未來透過結合3D、AR及VR等資訊科技元素，落實科技領域課程的核心素養程式教育，達到數位動漫教育向下扎根目標。

縣府爭取教育部補助加上自籌共900萬元，成立新竹縣動漫教育中心，教育處長劉明超表示，68號星球主規畫於新竹縣教育研究發展暨網路中心第3研習室及1樓大廳，可運用體感偵測技術，藉由動作捕捉，提供學生體感操作學習體驗。

另外，還導入3D動畫製作流程，協助師生動漫創作，結合AR擴增實境技術，將教室壁面圖像作為Markerless AR技術的辨識圖標，進行互動教學。

另外，利用電腦技術，模擬出一個立體、高擬真的3D空間，讓使用者穿戴特殊顯示裝置（VR眼鏡）進入後，可藉由控制器或鍵盤，在虛擬的環境下自由自主學習。同時也規畫「達文西教室」（動畫創作教育）提供師資培訓、教育訓練使用，期有效培育更多下世代動漫人才。

新竹縣長邱鏡淳表示，相信動漫教育中心可成為國內學校交流觀摩、觀光客遊覽的重要據點，加上縣內多所學校完整繪編的本土語言動學習教材，如客語「講起牛欄河」、賽夏語「雷女的故事」等，皆具國際水準，縣府團隊與產學資源合作，未來可將2D、3D動畫融入教學。

(中國時報)

不塑之客店家 可獲認證貼紙 西屯區福林路 終於盼到拓寬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。