68號星球 教你做動畫

2018年09月11日 00:58 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣動漫教育中心10日啟用，由於所在地址與聯外道路都有「68」字樣，取其意涵別名又稱「68號星球」，未來透過結合3D、AR及VR等資訊科技元素，落實科技領域課程的核心素養程式教育，達到數位動漫教育向下扎根目標。

縣府爭取教育部補助加上自籌共900萬元，成立新竹縣動漫教育中心，教育處長劉明超表示，68號星球主規畫於新竹縣教育研究發展暨網路中心第3研習室及1樓大廳，可運用體感偵測技術，藉由動作捕捉，提供學生體感操作學習體驗。

另外，還導入3D動畫製作流程，協助師生動漫創作，結合AR擴增實境技術，將教室壁面圖像作為Markerless AR技術的辨識圖標，進行互動教學。

另外，利用電腦技術，模擬出一個立體、高擬真的3D空間，讓使用者穿戴特殊顯示裝置（VR眼鏡）進入後，可藉由控制器或鍵盤，在虛擬的環境下自由自主學習。同時也規畫「達文西教室」（動畫創作教育）提供師資培訓、教育訓練使用，期有效培育更多下世代動漫人才。

新竹縣長邱鏡淳表示，相信動漫教育中心可成為國內學校交流觀摩、觀光客遊覽的重要據點，加上縣內多所學校完整繪編的本土語言動學習教材，如客語「講起牛欄河」、賽夏語「雷女的故事」等，皆具國際水準，縣府團隊與產學資源合作，未來可將2D、3D動畫融入教學。

(中國時報)