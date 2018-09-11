永昌宮趙子龍銅雕 創意吸收藏

2018年09月11日 00:58 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市佳里永昌宮主祀三國時期蜀國名將趙子龍，是全台少見的子龍廟信仰，當地也以子龍里為名，相當特別，廟方還成立「台灣趙子龍文化協會」，目前已經有25間廟宇加入，年底將前往大陸河北進行宗教文化交流；廟方10日也發表趙子龍銅雕，供信眾結緣，並預計發行6版銅雕，每3年一款，各有不同主題及造型，頗有創意。

全台主祀或陪祀趙子龍的廟宇約有30餘間，其中又以永昌宮為開台首廟著稱，迄今已經有327年歷史，去年還吸引大陸央視頻道前來拍攝節目，介紹三國對民俗信仰的影響，也記錄歷史文化的傳承。

永昌宮主委謝清安表示，廟方為結合宗教與藝術，特別委請雕塑家蕭任能設計並製作趙子龍銅雕，將以趙子龍在史書、小說上呈現的形象，每3年發表一款銅雕，共要推出6款，廟方每款均收藏1尊，其他則提供信眾結緣。

2015年以「凜忠長勝」為第一版，顯出趙子龍馬上征戰的英姿，共製作34座銅雕，今年主題則是「智勇雙全」，呈現趙子龍封將點兵的神態，首批製作15座，下一次則將以長坂坡單騎救主為題材，相當多樣，引發信眾收藏興趣。

另外廟方也推出限量紀念酒，是由永昌宮秘書林昆德透過廠商向蘇格蘭班瑞克酒廠購買2005年生產的雪莉桶威士忌裝瓶，共有566瓶，並請來佳里出身的書法家林佳穎題字，她以五月天《入陣曲》MV中書法及曾替總統府書寫賀歲春聯聞名，頗有收藏價值。

為飲水思源，廟方成立「台灣趙子龍文化協會」，12月將率團前往大陸河北正定，拜訪河北趙子龍文化研究會，以增進與大陸民間的宗教及文化交流。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)