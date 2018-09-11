爭取高鐵南延 屏縣成立交通處

2018年09月11日 00:58 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣政府為加速爭取高鐵南延、觀光鐵道及捷運等中央重大交通建設，並建構分區轉運中心及公車路網，為此成立「交通處」，將負責與中央直接對口，盼使各類交通計畫執行更臻完善，這也成為屏東自治史上首個交通專責單位。

屏東縣長潘孟安於揭牌時指出，交通運輸是帶動城市發展的重要樞紐，不僅能縮短城鄉差距，更能帶來人流、金流，過去縣府內僅有城鄉處交通科負責旁大陸海空運業務，為迎接未來重大軌道交通建設，勢必要有專責單位負責更優質且精細的統籌規畫。

首任交通處長由原縣府觀傳處副處長黃國維接任，細數縣內目前正在進行的交通建設包括屏東轉運站已於今年9月2日完工，目前正辦理竣工驗收作業，潮州、水門轉運站亦正辦理工程上網招標作業中。

另屏東縣整體公車路網到今年將增加到114條，包含為服務偏遠鄉鎮就醫、就學需求所創設的「公車式小黃」，及原鄉需求反應式公車路線，也將逐步推廣構建。

除硬體建設推動，也將同時思考軟體及服務提升，包含公車路網轉乘優化、類捷運路線圖、公車動態資訊系統、電動無障礙公車等，當然未來爭取高鐵南延更是「重中之重」，黃國維強調，要讓交通運輸系統從質、量都能顯著提升，無論是在地縣民、來訪遊客，都享受便捷、貼心的交通運輸服務。

(中國時報)