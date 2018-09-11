雨量未達標仍淹 柯P被打臉

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中國時報
／台北報導

台北市上周六有213處淹水，不過，市長柯文哲曾誇下海口，稱時雨量78毫米以下不會淹水，還說淹水「我看是還好啦」，但市議員王鴻薇、徐弘庭10日踢爆，上周六北市至少50處淹水地區沒有達78毫米，此外，北市不但僅有4 ％人行道有透水鋪面，許多透水鋪面還設在非易淹水地點，痛批柯自我感覺良好。柯文哲對此表示，不該淹的若淹就該檢討。

北北基8日因鋒面和對流旺盛影響下起大雨，驚人雨勢造成北市多處淹水，市府對外一律以極端氣候惹禍回應，不過，徐弘庭昨公布比對資料，像是忠孝敦化捷運站、中正紀念堂都不是北市列入的易淹水路段，結果都淹水，質疑是人禍不是天災。

北市水利處指出，北投、中山、大同和萬華當天時雨量沒有超過78毫米，王鴻薇發現213處淹水點，這4個行政區竟占了50處以上，根本狠狠打臉柯文哲的說法，抨擊柯自我感覺良好。

王鴻薇進一步表示，市府對北市易淹水路段都有掌握，有55處被列為易淹水，這次213處淹水卻是市府列管的4倍，大多數還都不是過去民眾認為易淹水路段，小巨蛋周邊去年就淹過一次，今年又再淹水，附近居民真的好可憐，經過1年，市府又做了什麼呢？

王鴻薇還說，柯文哲上任後推出海綿城市政策，但目前人行道透水鋪面長度僅占人行道總長250萬平方公尺的4％，且不少透水鋪面還設在非易淹水地點。

對此，柯文哲說，不該淹水的地方若淹水就該檢討；水利處解釋，降雨會隨時間、空間不同，測站數值雖沒那麼高，但有可能因雨水流動造成附近淹水。

(中國時報)

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